Doğa Koleji'nde lisanslı kuruculardan 600 milyon liralık teklif

18 Aralık 2019

Doğa Koleji Genel Merkezi de satış süreci ile ilgili olarak Nişantaşı Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi ile görüşmelerini sürdürüyor. Bir süredir yapılan görüşmelerde net bir sonuç çıkmaması nedeniyle lisanslı okulların yöneticileri satın alma çalışmalara başladı.

Doğa Koleji'nin satış sürecinde yaşananlar ile ilgili olarak lisanslı okulların kurucuları da görüşmelere dahil oldu. Doğa Koleji Giresun Kampüsü Kurucusu Aykut Gezmiş, Nevşehir Kampüsü Kurucusu Halis Uluer ve Sivas Kampüsü Kurucusu Mustafa Eken'in başında olduğu yönetim, Doğa Koleji'ni satın almak için yönetime 600 milyon liralık teklifte bulundu.

Teklif kabul edilmezse yeni okul kurmayı planlıyorlar

600 milyon TL'lik teklifin kabul görmemesi halinde; 49 lisanslı okul yöneticisi Doğa Koleji'nden ayrılarak yeni bir şirket çatısı altında eğitim kurumu kurmaya hazırlanıyor.