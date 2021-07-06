Doğadan’da üst düzey atama

Doğadan, büyüme ve gelecek vizyonunu desteklemek amacıyla üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Münevver Dülger Eralp, Doğadan Pazarlama Direktörlüğü pozisyonuna terfi etti.

Kariyer hayatına 2006 yılında Danone’de marka müdür yardımcısı olarak başlayan Eralp, 8 senelik bir süreçte büyüyen sorumluluk ve görev alanları dahilinde hem sütlü ürünler hem de su kategorisindeki birçok markayı yönetti, yeni kategori ve ürün lansmanları yaptı.



2013 itibarıyla The Coca-Cola Company’de Türkiye pazarında Hydration kategorisinden sorumlu kıdemli marka müdürü olarak görev yapmaya başladı. Sonrasında Orta Asya ve Kafkaslar pazarında gazlı içecekler kategorisindeki Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes markalarının pazarlama stratejilerinden sorumlu olarak görev aldı.



2020’den itibaren The Coca-Cola Company’nin Global Girişimler İş Birimine bağlı Doğadan markasının Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Eralp, şirketin pazarlama ve iletişim stratejilerinden sorumludur.