Doğal gaz faturasında yıllık 5,7 milyar TL tasarruf imkânı

25 Kasım 2019

Kış aylarında önemli bir masraf kalemi olan doğal gaz faturalarında tasarruf etmek isteyenler için en etkili çözümlerden biri de akıllı termostat kullanımı. Türkiye’nin ilk ve tek akıllı oda termostatı Cosa, bu alanda sunduğu teknolojik çözümle hane sahiplerine doğalgaz faturalarında yüzde 30’a varan tasarruf imkanı sunuyor.



Hane başına doğalgaz faturasında 390 TL tasarruf



Türkiye’de toplam enerji tüketiminin yüzde 34’ü hanelerde gerçekleştiriliyor. Bunun yüzde 55’i ise ısıtma için kullanılıyor. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği’nin (GAZBİR) “2018 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Raporu”na göre 2018 yılında Türkiye’de hane başına ortalama doğal gaz tüketimi 905 metreküp olurken, aboneler ortalama bir yılda 1.300 TL doğal gaz faturası ödedi.

Yüzde 30’a varan oranda tasarruf sağlayan Cosa akıllı oda termostatı kullanımı ile hane başına doğal gaz tüketimini 271 metreküp azaltmak mümkün. Böylece doğal gaz faturasında ortalama 390 TL tasarruf sağlayan Cosa, kendi fiyatını da üç ayda amorti ediyor.

Hem tüketimi hem de maliyeti düşüren Cosa’nın ülke ekonomisine potansiyel katkısı ise çok daha dikkat çekici. Doğal gaz kullanan 14,8 milyon hanede bu akıllı oda termostatının kullanımıyla elde edilebilecek toplam tasarruf miktarı 5,7 milyar TL.



Evdeki konforu artıran teknoloji



En son teknoloji ile yüzde 100 yerli mühendisler tarafından dizayn edilen akıllı termostat Cosa, evde akıllı enerji yönetimi sağlamak ve sürdürülebilir bir yaşama katkıda bulunmak amacıyla yaratıcı çözümler sunuyor. Evdeki kombi ve klimayı cep telefonu ile her an her yerden kontrol imkanı sağlarken, gerektiğinde dokunmatik ekranı üzerinden de kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Hane içerisindeki sıcaklığı sabit tutarak konforu artıran, dışarıda ya da uykudayken ısıyı düşürerek tasarruf sağlayan Cosa’nın Otomatik Kontrol modu, lokasyon algılama teknolojisiyle aile bireyleri eve yaklaştığında otomatik olarak evin kışın ısınmasını, yazın serinlemesini sağlıyor. Haftalık Planla modu ise hafta boyu rutini belli olan hanelerde düzenli bir planlamayı mümkün kılıyor.

Yerli mühendislerin ürettiği teknoloji yurt dışına ihraç ediliyor



Bugüne kadar 100 bini aşkın kullanıcıya ulaşan ve Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi fonlarından Revo Capital tarafından da desteklenen Cosa, faturalarda sağladığı tasarrufla yurt dışı pazarlarda da ilgi görüyor. Halihazırda Yunanistan, Romanya, Polonya, Portekiz ve Şili’de kombi ve klima kullanıcılarıyla buluşan Cosa için önümüzdeki dönemde İngiltere, Almanya, İrlanda, Fransa, Belçika, İtalya ve Rusya pazarlarına girişi için çalışmalar sürdürülüyor.