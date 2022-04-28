Doğal gaz tedariki ve ısınma krizine karşı ‘çift yakıtlı brülör’ önerisi

Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte daha fazla gündeme gelen doğalgaz tedariki ile ilgili kriz endişeleri her geçen artıyor. En son Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını kesmesi söz konusu ülkelerde başta sanayi olmak üzere birçok alanı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Savaş birlikte daha fazla gündeme gelen doğalgaz tedarikiyle ilgili kriz endişelerine karşı önerilerde bulunan Gökçe Brülör ve Han Enerji Yönetim Kurulu Başkanı H. Ahmet İlhan, Türkiye olarak ısınma ve ısıtmada doğalgaza bağımlılığın doğurduğu stratejik risklere karşı ‘Çift Yakıtlı Brülör Sistemleri’nin basit etkili ve uygun maliyetli bir çözüm olabileceğini savundu.

Türkiye’de bireysel ısıtma sistemlerinde kombinin, merkezi ısıtma sistemlerinde ise (doğalgaz dışında yakıt seçeneği olmayan) premiks brülörlü yakma sistemlerinin yaygın şekilde kullanıldığına dikkat çeken İlhan, “Bu teknolojiler ile kurulan kazan dairelerinde doğalgaz dışında bir yakıt yakılamıyor. Binaların kazan daireleri de mimari açıdan ikinci bir yakıt kullanmaya müsaade eden kazanların kurulumu için elverişli değil. Bu durum Türkiye’nin enerjide bağımsızlık mücadelesine uygun değil. Maalesef kamu yatırımları ve kamu binaları da bu anlayışla inşa ediliyor. Yapılardaki bu uygunsuz durum, ülkemizin doğalgaza bağımlı hale gelmesine neden oluyor. Binalarımızda artık soba bacası da pek yapılmadığı için muhtemel doğalgaz kesintisi durumunda halkımızın ısıtma için hiçbir alternatifi bulunmuyor.” diye konuştu.

“Isınmada elektrik alternatifine de pek güvenemeyiz”

Türkiye elektrik şebekesinin ısınmada ani ve kitlesel bir tüketimi karşılayamayacağını, üstelik elektrik üretiminde de doğalgaza bağımlı bir ülke olduğunu vurgulayan Ahmet İlhan, “Türkiye’de doğalgaz tedarikinin kesilmesi durumunda, elektrik arzı sorunu yaşanacağı da açık. Bu nedenle ısınmada elektrik alternatifine de pek güvenemeyiz. Böylesi olumsuz bir senaryoda; halkımız soğuklarla baş başa kalacak, işletmelerimiz ve sanayi tesislerimiz hem ısıtma hem de üretimden kaynaklı sorunlar yaşayacak. Türkiye’nin doğalgaza olan bağımlılığının getireceği riskleri öngörmek, alınacak tedbirler için önerilerde bulunmak biz sanayicilerin öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Yakın zaman önce Türkiye’nin doğalgaz tedarikinde yüzde 11 paya sahip olan İran’ın doğalgazı kesmesi nedeniyle sanayi tesislerimizi durdurmak zorunda kaldık. Bu tecrübeden ders çıkarmak zaruridir. Çünkü doğalgaz kesintisi, politik sebepler dışında teknik, mali, terör ve sabotaj gibi nedenlerden dolayı da olabilir.” değerlendirmesini yaptı.

“Yıllık milyarlarca dolarlık milli kazanç elde etmek mümkün”

“Olası bir doğalgaz kesintisi krizinde; halkımızın, kamu binalarımızın, işletme ve imalathanelerimizin, ısı ihtiyacını sağlayabilecek tedbirleri bir an önce almak zorundayız” diyen Ahmet İlhan, şunları kaydetti: “Tedbir almamak, ülkemiz açısından büyük riskler oluşturabilir. Ancak ‘çift yakıtlı brülör sistemleri’ ile ısıtmada doğalgaz kullanımını alternatifli hale getirmeyi başarmamız halinde; risklerden korunabilir ve hatta doğalgaz arz eden taraflar ile pazarlık imkânı ile yıllık milyarlarca dolarlık milli kazanç sağlamak mümkün olabilir.”

“Kazan daireleri ‘çift yakıtlı’ hale getirilmeli”