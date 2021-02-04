Doğal taşı bıraktı, doğal gıdaya girdi

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Denizli’nin mermer ve doğal taş sektörünün önde gelen şirketlerinden Eyüpoğlu Mermer, 35 yılın ardından Kocabaş Mahallesi’ndeki fabrikasında üretimi sona erdirdi. Son olarak 200 kişiyi istihdam eden, 65 ülkeye mermer ve doğal taş ihraç eden Eymer Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eyüpoğlu, doğal gıda ürünleri sektörüne geçiş yaptıklarını, Kırkağa markasıyla katkısız doğal gıda üretimi yapacaklarını söyledi. 1986 yılında küçük bir atölyede mermer üretimiyle başlayıp, yıllar içinde büyüyerek Denizli’nin mermer ve doğal taş sektöründe önde gelen kuruluşlardan biri haline gelen Eyüpoğlu Mermer, CE belgeli 510 adet değişik ölçüde mermer ve doğaltaş ürettiği fabrikasında hafta sonu üretimini durdurdu.

Kırkağa markasını yarattı

Mehmet Eyüpoğlu, üretimi sona erdirdikleri Kocabaş Mahallesi’ndeki fabrikanın bulunduğu alana üretim tesisi inşaatına başlayacaklarını söyledi. Eyüpoğlu Tarımsal Ürünler şirketinin ku ruluşunun yapıldığını, Kırkağa markasıyla pekmezden, peynire, salçadan tarhanaya mutfakta kullanılan tüm gıda maddelerini katkısız ve doğal olarak üreteceklerini ifade eden Eyüpoğlu, “Çocukluğumuzda yediğimiz her şey doğal ve lezzetliydi. Köyde üretilen bulgurun, tarhananın, salçanın, eriştenin, pekmezin tadını, lezzetini tüm mutfaklara taşıyacağız. Gıdalarımızın doğallığını koruyup, sözleşmeli üretim yaparak çiftçimize de gelir sağlayacağız. Sözleşme yapacağımız çiftçilerin üretim süreçlerini takip edeceğiz. İnşaatı süren Kırkağa Doğal Gıda Çarşısı’nda natürel ürünlerimizi yerinde tadabilecekler” diye konuştu.

Eyüpoğlu, bu yatırımın kendisi için bir sevda olduğunu belirterek, “Bu, çocukluğuma yönelik bir özlem. Bir hayalin peşinden gidiyorum. Evimizde, mutfağımızda ne varsa hepsini katkısız ve doğal yollarla üreteceğiz. Mermer fabrikasındaki makineleri sökmeye başladık. Birkaç haftaya kadar yeni üretim tesisimizin inşaatına başlayacağız” ifadelerini kullandı.