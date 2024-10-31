Doğalgaz faturanızdan yüzde 30 tasarruf etmek elinizde

Verimli kombi kullanımı için ısı yalıtımı, doğru kombi seçimi ve düzenli kombi bakımı gibi önlemlerle doğalgaz faturalarında yüzde 30 oranında bir tasarruf sağlanabileceğine dikkat çeken Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, “Soğuklar bastırmadan mutlaka uzman kişilere kombi bakımınızı yaptırın. Rastgele numaralardan gelen bakım teklifleri konusunda da dikkatli olun” uyarısında bulunuyor.

Gaz sızıntıları ve diğer potansiyel tehlikelerin önüne geçin

Verimli kombi kullanımı için öncelikle cihazın düzenli bakımının yapılması, alınması gereken önlemlerin başında geliyor. Çünkü bakım yapılmayan kombilerde arızaların daha sık meydana gelmesi, cihazın ömrünün kısalmasına neden oluyor. Düzenli kombi bakımı ise gaz sızıntıları ve diğer potansiyel tehlikelerin önüne geçerek aynı zamanda enerji tasarrufuna ve doğalgaz faturalarının düşmesine de yardımcı oluyor. Bu noktada en önemli unsur ise, kombi bakımının mutlaka uzman teknisyenler tarafından yapılması Aksi takdirde cihazın zarar görmesiyle güvenlik riski oluşabiliyor.

Evde yokken kombiyi 15-16 dereceye getirmek avantaj sağlar

Kombi bakımının her yıl en az bir kez yapılması gerektiğini belirten Canlı, "Düzenli bakımın yanı sıra kombinin sabit ısıda tutulması da alınması gereken ilk önlemlerden biri. Kombiyi sürekli kapatıp açmak yerine, sabit bir ısıda çalıştırmak gerekli. Evde bulunmadığınız zamanlarda kombi ısı seviyesini minimum 15-16 santigrat dereceye getirirseniz hem tasarruf sağlar hem de daha konforlu bir ortam sağlamış olursunuz” diyor.

Güvenle ısınırken tasarruf etmek için...

Yıllık Bakım: Kombinizin her yıl, uzman bir teknisyen tarafından bakıma alınması önerilir. Bakım sırasında, cihazın iç aksamları kontrol edilir, filtreler temizlenir ve gerekli ayarlamalar yapılır.

Su Basıncı Kontrolü: Kombinin su basıncı, 1-2 bar arasında olmalıdır. Basınç düştüğünde, su ekleyerek basıncı dengelemelisiniz.

Hava Alma: Radyatörlerde hava birikmesi, ısınmayı olumsuz etkiler. Radyatörlerin üst kısmı soğuyorsa, hava alma işlemini yapmalısınız.

Termostat Ayarları: Kombinin termostatını mevsime uygun olarak ayarlamak, enerji tasarrufu sağlar. Aşırı yüksek sıcaklık ayarlarından kaçının.

Yalıtım Kontrolü: Eviniz iyi bir yalıtıma sahipse, kombiniz daha az çalışır ve daha az enerji harcar. Pencerelerin ve kapıların sızdırmaz olduğundan emin olun.

Gaz Kaçağı Kontrolü: Kombinin gaz hattında herhangi bir sızıntı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Şüpheli bir durumda hemen gaz firması ile iletişime geçin.

Acil Durum Planı: Kombide bir arıza veya gaz kaçağı durumunda ne yapmanız gerektiğini önceden belirleyin. Acil durum numaralarını not edin ve gerektiğinde kullanın.