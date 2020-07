Doğan Grubu’nun Bodrum’daki üç otelinin yönetimini Hilton üstlenecek

02 Temmuz 2020

Hilton ve Doğan Grubu, stratejik iş ortaklıkları kapsamında, Doğan Grubu’na ait otellerin yönetimini Hilton’a devreden yeni anlaşmalarını duyurdu. Anlaşmaya göre Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort ve DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista otellerinin yönetimini Hilton yürütecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya paralel, LXR Susona Bodrum da misafirlerini ağırlamaya başladı. Bodrum’daki otellerin yenilenme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Doğan Grubu portföyünde yer alan 2 otel daha DoubleTree by Hilton markasıyla faaliyet göstermeye başlayacak.

“Anlaşma ilişkilerimizi daha da güçlendirdi”

Gerçekleştirdikleri anlaşmanın Hilton’un Doğan Grubu ile yıllardır devam eden ilişkilerini daha da güçlendireceğini belirten Hilton Ülke Müdürü Armin Zerunyan, "Bu üç harika oteli Hilton'un yönetimi altına almak bizim için büyük önem taşıyor. Bodrum sürekli gelişen bir destinasyon. Bundan sonra Bodrum’u ziyaret eden müşterilerimiz; lüks, üst segment ve aile dostu seçenekler arasında çok daha geniş bir portföyün keyfini çıkarabilecek. LXR Hotels & Resorts Collection kapsamında konuklarını ağırlayan ilk küresel pazarlardan biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu adımın Türkiye pazarının uluslararası pozisyonunu da güçlendireceğine inanıyoruz." dedi.

Doğan Grubu’ndan yapılan açıklamada ise, “Bodrum yarımadasında yer alan üç otel ve Hilton İstanbul Bosphorus'u tek bir iş ortağının yönetimi altında toplama kararıyla çok stratejik bir hamle yaptık. Bu hamle ile Hilton ile başarıyla devam eden iş birliğimizi genişletmekten ve LXR Hotels & Resorts ile Türkiye'de lüks konaklama segmentine yeni bir marka sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz." İfadelerine yer verildi.

Hali hazırda Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 70 oteli bulunan Hilton, geçtiğimiz günlerde dört yeni otel anlaşmasına imza attığını ve 25 tesisin de yapım aşamasında olduğunu duyurmuştu.