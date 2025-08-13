Doğan Holding 2025 2. çeyrek kârını açıkladı

Doğan Holding, 2025 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği konsolide finansal tablolara göre; 2025 yılının ikinci çeyreği itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 4 artışla 21,8 milyar TL’ye ulaştırdı.

Holdingin Net Aktif Değeri, bu dönemde 2,6 milyar ABD dolarına ulaşırken, FAVÖK 2,1 milyar TL ve Net Kar 75 milyon TL olarak gerçekleşti.

Son yıllarda Holding’in gerçekleştirdiği yoğun birleşme ve satın alma faaliyetleri sonucunda portföyde önemli değişiklikler yaşandı ve portföydeki tüm şirketlerin konsolide FAVÖK’e katkısı daha dengeli hale geldi.

Doğan Holding’in ikinci çeyrek finansallarında madencilik sektöründe yıllık bazda artan üretimle dikkat çeken Gümüştaş ve sigorta sektöründe verimliliğini ve portföy büyüklüğünü artıran Hepiyi Sigorta’nın performansı öne çıktı.