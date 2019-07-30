Doğan Holding CEO'su Göğüş: Satmak için değil, almak için iyi zaman

30 Temmuz 2019

“Satın alabileceğimiz aktif bakıyoruz…” diyen Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş’e göre ekonominin içinden geçtiği bu dönem “Satmak için değil almak için iyi bir zaman.” Bu nedenle de Çağlar Göğüş, “Biz yatırımla büyüyen bir şirket olmak istiyoruz” diyerek önümüzdeki dönemde ilerleyecekleri ufku anlatırken hem eski ekonomide hem yeni ekonomide yatırım yaparak ilerleyecekleri bir strateji izleyeceklerini anlattı.

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş ile ilk çeyrek sonuçları üzerinden konuştuk. Grup önümüzdeki dönemde ikinci çeyrek bilançosunu açıklayacak.

Doğan Holding yılın ilk çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 3 milyar TL barajının üzerine çıkardı. FAVÖK’te aynı dönemde yine yüzde 47 artışla 151 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde FAVÖK 102 milyon TL düzeyindeydi. Dönem karı ise 215 milyon TL oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 113 milyon TL zarardı.

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, yılın ilk yarısında tüketimdeki yavaşlamaya rağmen gelir tarafında büyümenin devam ettiğini anlatırken ciroda lokomotifin Aytemiz olduğunu belirtti. Şirketin gelir tarafı ise daha dengeli dağılıyor. Aytemiz’den gelirin yüzde 65’i, FAVÖK’ün ise üçte biri geliyor. FAVÖK’te elektrik üretim ve ticaret başlığında değerlendirilen HES, rüzgar ve güneş santralleri de devreye giriyor.

“İster istemez yol sanayiye çıkıyor”

‘Peki Doğan Holding’de bundan sonra ne olacak?’ diye sorduğumuzda CEO Çağlar Göğüş oldukça net ifadeler kullandı.

Göğüş, “Aktif arıyoruz. Bayağı da bakıyoruz. Satmak için değil almak için iyi zaman.” dedi. Çağlar Göğüş, bundan sonraki planlarını anlatırken çerçeveyi biraz geniş tuttuklarını da anlattı. Göğüş, hem eski ekonomide hem yeni ekonomide paralel bir şekilde tüm yatırım fırsatlarını taradıklarının altını çizdi.

“İster istemez yol sanayiye çıkıyor” diyen Göğüş, “Ama bu oto yan veya ağır sanayi değil. İlgimizi çeken sektörler var. Örneğin ambalaj ve kimya ilgimizi çekiyor. Ayrıca bizim teknoloji know how’ımızdan da faydalanabileceğimiz yatırım tutarı daha düşük ama büyüme ve değer yaratma potansiyeli daha yüksek alanlara da paralel olarak bakıyoruz. Küçük şirketlerde de önemli fırsatlar var. Mevcut işlerde de enerjiye doğru proje eklemek istiyoruz” yorumunu yaptı.

Göğüş, önlerindeki yeni yatırım fırsatlarına ilişkin planları hakkında değerlendirme yaparken “Biz yatırımla büyüyen bir şirket olmak istiyoruz. Hem hissedarların hem piyasanın bizden beklentisi de bu. Hem inandığımız mevcut işlerimizde, hem de bize kar üretebilecek iki farklı tipte iş bakıyoruz” vurgusunu yaptı. Göğüş, yatırıma dair planlarında gözettikleri unsurları anlatırken de “Defansif, kar üreten, nakit üretebilecek ihracatı olan, üretimde hammaddesini daha çok iç piyasadan temin eden yani riski az öngörülebilirliği daha fazla” tanımlamasını yaptı.

‘A ülkesinde Y yatırımı yapalım’ diye bir planımız yok

“Yabancı yatırımcılar bize yurtdışında yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?’ diye soruyor” Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, “Bizim know how’ımız Türkiye’de. Mevcut işlerimizin yurtdışı uygulamaları olursa DMC için ya da bölgede rüzgar - güneş santrali bakabiliriz. İyi bildiğimiz burada başarılı olduğumuz işlerde bakabiliriz. Yapmadığımız bilmediğimiz bir işte gidelim de ‘A ülkesinde Y yatırımı yapalım’ diye bir planımız yok. Yüzde 35’i halka açık bir şirketten bahsediyoruz kalkıp bilmediğiniz bir ülkede bilmediğiniz bir endüstriye gidip para koymanın ‘iyi’ yatırım olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Önümüzdeki birkaç senenin sihirli kelimesi ‘katma değer’ olacak

Göğüş, kendilerinin bir sektör konsolidasyonuna gidip gitmeyecekleri sorusuna ise şu cevabı verdi: “Büyük gruplar her zaman ‘bir sektörümüzü konsolide edip büyütebilir miyiz?’ diye bakar. Bu dönemlerde tercih edilebilir zamanlar... Bu konsolidasyon açısından doğru zamandır. Sağlıklı ve doğru sermaye konulduğu zaman kar üretebilecek şirketlerle konsolide edebiliyorsak mevcut işlerimizi; evet. Kendi işlerimize de bakıyoruz biraz konsolide edebilir miyiz? diye.

Türk özel sektörü hızlı büyürken çok hesapsız kitapsız büyümüş. İnanılmaz yüksek personel sayıları anormal kanal yatırımları ve muazzam showroom yatırımları var. Hesapsız kitapsız yatırımların törpülenmesi gerekiyor. Heyecanla değil aklıselimle yatırım yapmak. Doğru işler yapalım, basit yapalım. Heyecana gelip çok anlamsız katma değersiz yatırım yapmayalım. Önümüzdeki birkaç senenin sihirli kelimesi ‘katma değer’ olacak. İnsan kaynaklarında da kompleks problem çözebilen insan. Kompleks problem çözebilme yeteneği olan insanlar çok değerli hale gelecek. Büyüyorum zannediyorsunuz ama arka taraftan da o büyümeyi finanse etmeniz gerekiyor. Onu finanse ettiğinizde başka denklemler ortaya çıkıyor. Şirket yönetimi daha kompleks hale geliyor.”

Bilanço resesyonu yaşanıyor

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş ile genel ekonomik durum ile tespitlerini de konuştuk. Çağlar Göğüş, şunları söyledi: “Bu dönem bilanço resesyonunun yaşandığı dönem olduğunu düşünüyorum. Son 5 ayda çok şirket analiz ettik. Bilançolarına kar-zararlarına bakıyoruz. Bir kere şirketlerin EBITTA’ları ya azalıyor ya az artıyor. Bunun sebebi de bariz… Çünkü ciro o kadar artmıyor. Enflasyon ya da kurla artıyor ama maliyetler yüzde 30-40 artıyor. Dolayısıyla FAVÖK performansı düşüyor. Alt tarafta faizler ve kur arttığı için net kara dönüşte çok azalıyor. Şirket sarmala girmeye başlıyor. Birçok şey döviz bazında alındığı için borçlar artıyor. Dolayısıyla bilançolar sağlıksız hale geliyor. Bilançoda borçluluk artınca borçlanma maliyeti iyice artıyor. İşsizlik iyi değil. Enflasyon var. Güven endeksleri düşüyor.

Böyle bakınca bilanço resesyonu var diye düşünüyoruz. Bilanço resesyonu Türkiye’ye bir para girse de hemen çözülebilir sonuçlara ulaşamıyorsunuz. Tüketici daha fazla harcayacak, şirketler daha fazla FAVÖK yapacak bankalar kredi verecek. Şirketler daha uzun vadeli borçlanacak ve ödeyebilecek. Acayip büyük riskler almadan doğru yatırımlar yapıp dikkatli yönetip bu zor dönemi geçip sonrada çıkışa iyi girmek önemli. Bizim burada en büyük avantajımız bu döneme büyük borçlarla yakalanmadık. Hem işlerin performansını artıralım hem yeni işlere bakalım dolayısıyla çıkış geldiği zaman biz iki adım önde olalım ki o çıkışta da koşma modumuz olur düşüncesindeyiz.”

Büyüme planları, hisse geri alımı ve değişim…

- Karlılık hem FAVÖK hem net karda belirgin daha fazla olacak. Şirket değeri bugünkünün 2.5-3 katı olacak. FAVÖK, en az 7-8’lere çıkar. Bizde FAVÖK’e akaryakıt hariç bakmak lazım. Akaryakıt FAVÖK’ü 4-4.5 arasında. Akaryakıt hariç FAVÖK’te en az 15’leri yakalayabileceğimizi düşünüyoruz.

- Hürriyet Emlak’ta ortaklık aldık. Goldman Sachs’ın özel sermaye fonu hisse ortağı oldu. Yeni bir işbirliği de yaptık. Kriz dönemlerinden sonra ‘kiralama’lar artıyor. Dolayısıyla kiralamada da derinleşeceğiz. Alt ihtisaslaşmalara gideceğiz.

- Net D ve DMC’de bölgesel büyüme planlarımız var. Anlaşmalar yapıyoruz. Platformlar arttıkça müzik tüketimi artıyor. Müzik tüketimi arttıkça da bizim gibi müzik şirketlerinin büyümesi hızlanıyor. Dolayısıyla DMC’yi hem Türkiye’de hem bölgede büyütme planımız var.

- Bu yıl Doğan Holding’in 60’ıncı yılı. Türkiye’de 60 yıl uzun bir süre. Doğan Holding bir aile şirketi ama biraz daha özel sermaye fonu gibi yönetmeye başlıyoruz. Özel sermaye fonları ekonomik performansa önem verir, aile şirketlerinde de insani dokunuş ağır basar. Biz biraz insana dokunan kendimize özgü bir model yaratmaya çalışıyoruz.

- Hisse geri alımı yapıyoruz. Doğru noktalarda ve dirençlerde alıyoruz. Yatırımcılarımız için hem iyi bir mesaj olduğunu düşünüyoruz, hem de iyi bir yatırım olduğunu. Bizim yabancı payımız son 4-5 ayda yüzde 30’dan yüzde 40’lara dayandı. İşlem hacimlerimiz yükseldi, derinlik arttı. Bu gelişim iyi ama asıl olması gereken yüzde 70’ler. Pozitif bir gelişim var. Yatırımcı olarak da yabancı emeklilik fonları geldi.