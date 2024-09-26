Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım’da kalan paylarını Believe International’a devretti
Doğan Holding'den KAP'a yapılan bildirimde DMC Müzik'in Doğan Holding'te kalan yüzde 60 hissesinin ağustos ayında açıklandığı üzere Fransız Believe International’a satış işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Doğan Holding (DOHOL) Doğan Müzik Yapım ve Ticaret’te kalan paylarını Believe International’a devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
''Believe International, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'nin (DMC) % 60 oranındaki payını (8.171.903 TL nominal değerli pay), Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.'den 21.07.2020 tarihinde satın almıştır.
Bu defa; DMC Invest B.V.'nin sahip olduğu kalan % 40 oranındaki payın (5.447.934 TL nominal değerli pay) 38.275.245 Euro bedel ile Believe International'a satış ve devir işlemleri tamamlanmıştır."