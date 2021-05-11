Doğan Holding, ilk çeyrekte 2,8 milyar TL gelir elde etti

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği konsolide finansal tablolara göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde holdingin konsolide gelirleri 2,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Doğan Holding’in brüt kârı, 2021 yılının ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 artarak 359,9 milyon TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 59,3 artarak 244,7 milyon TL’ye yükseldi.

Doğan Holding’in ana ortaklığa ait dönem kârı ise 2021 yılının ilk çeyreğinde 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 28,8 artarak 320,8 milyon TL’den 413,0 milyon TL’ye yükseldi. Konsolide net nakit yılsonuna göre yüzde 7,8 artış göstererek 2,6 milyar TL olurken; solo net nakit ise yılsonuna göre yüzde 14,4 artışla 3 milyar TL oldu.

Artışta grup şirketlerinin ilk çeyrek performansları etkili oldu

Holdingin 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, konsolide gelirlerdeki artışta, sanayi ve ticaret segmentindeki tüm grup şirketlerinin güçlü ilk çeyrek performansları, otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinde yüksek seyreden talep ve portföye yeni eklenen markaların desteği ile artan satışlar, finansman ve yatırım şirketlerinin faaliyetlerindeki büyüme ve elektrik üretimi segmentinde santrallerin artan üretimi etkili olduğunu söyledi.

Elektrik üretimi segmentinin gelirlerinın 2020'ye göre yüzde 17,9 artarken, sanayi ve ticaret segmentinin gelirlerinin ise Çelik Halat, Ditaş ve Sesa’nın güçlü çeyrek performansları ve ihracattaki artışlarla yüzde 107,5 oranında arttığını bildiren Göğüş, "Otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinin gelirleri ise yüksek seyreden talep ve portföye yeni eklenen markaların desteği ile yüzde 62,1 artarken; internet ve eğlence segmentinin gelirleri de DMC’nin iş ortaklığı olarak yeniden gruplanmasına rağmen reklam gelirleri ve diğer gelirler altında gösterilen Kanal D Romanya’nın uydu ve verici hizmet gelirlerindeki artışa bağlı olarak yüzde 34,6 büyüdü.” dedi.

Doğan Holding CFO’su Bora Yalınay ise; Konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi öncesi Kârı’nın (FAVÖK) yüzde 59,3 artışla 244,7 milyon TL olmasında elektrik üretimi, akaryakıt perakendesi, otomotiv ticaret ve pazarlama, sanayi ve ticaret ve internet ve eğlence segmentlerinin FAVÖK rakamlarındaki artışların etkili olduğunu aktardı.