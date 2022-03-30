Doğan Holding, Karel’e ortak oluyor

Doğan Holding, yatırım stratejisi paralelinde yeni bir ortaklığa imza attı. 7 farklı sektörde faaliyet gösteren Doğan Holding, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Karel ile ortaklık için anlaşmaya vardı. Hisse devri için resmi işlemler balatıldı.

Tunaoğlu ailesi tarafından 1986’da Ankara’da kurulan Karel, 5 önemli faaliyet alanında hizmet veriyor. Şirket, özellikle bulut tabanlı iletişim ve nesnelerin internetini kapsayan telekom çözümleri, savunma sanayi iletişim çözümleri, telekom altyapı projeleri, otomotiv elektroniği ve elektronik kart üretimi alanında pazarda söz sahibi konumda bulunuyor. Yaklaşık 3 bin 500 çalışanıyla Ar-Ge’den tasarıma, üretimden satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri yürüten Karel, dünya standartlarında bir Ar-Ge ve üretim yeteneğine sahip.



Doğan Holding’in Karel’e yaptığı yatırımla eş zamanlı olarak Karel, otomotiv elektroniğinde uzmanlaşan Daiichi firmasının yüzde 75 hissesini satın almak üzere bir anlaşma da sağladı. İstanbul merkezli Daiichi, aynı zamanda önemli bir uluslararası oyuncusu.

“Hızlı ve emin adımlarla büyüyoruz”

Karel ile ortaklık anlaşmasını değerlendiren Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, “Özellikle yenilenebilir enerji, sanayi, teknoloji, mobilite ve fintech alanlarında büyümeyi hedefliyoruz. Katma değerli yeni işlere ve farklılık yarattığını ispat etmiş firmalara yatırım yaparak varlık yapımızı güçlendiriyoruz. Mevcut portföyümüzün içerisinde değer yaratma potansiyeli yüksek şirketlerimizi büyüterek geleceğin işlerine yatırım yapıyor, hızlı ve emin adımlarla büyüyoruz. Ülkemizde endüstrinin ve iletişimin dijitalleşmesine büyük önem veriyor ve bu konuda öncü konumda olmak istiyoruz. Teknoloji yatırımları Türkiye için çok önemli bir fırsat. Bu nedenle Karel ile başlattığımız bu ortaklıktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.



Karel Teknik Murahhas Üyesi Yaman Tunaoğlu ise, “Teknolojinin çok hızlı geliştiği ve elektroniğin her sektörde önemli bir paydaş haline geldiği bir değişim dönemindeyiz. Şirket olarak bu dönemin ortaya çıkardığı fırsatları en hızlı şekilde değerlendirmek; üretim, haberleşme, savunma, otomotiv gibi güçlü olduğumuz alanlarda organik ve inorganik büyümelerle yurt dışına açılıp küresel bir oyuncu olma yönündeki hedeflerimiz doğrultusunda Doğan Holding ile güç birliği yapıyor olmanın büyük heyecanı içindeyiz.” ifadelerini kullandı.