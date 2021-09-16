Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor
Doğan Holding, sigorta sektöründe faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta ünvanlı bir şirket kuracağını açıkladı.
Doğan Holding, sigorta şirketi kurma kararı aldı.
Holding, 120 milyon lira sermayeli Doğan Trend Sigorta ünvanlı bir şirket kurulacağını duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, sigortacılık alanında faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş.'nin 120 milyon TL sermaye ile kuruluşuna teşebbüs edilmesine onay vermiştir. Doğan Trend Sigorta A.Ş., gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben faaliyete geçecektir." denildi.
Açıklamada, yeni kurulan şirketin faaliyetlerinin dijital bir e-ticaret platformu üzerinden, acenteleri ve iş ortaklıklarıyla birlikte gerçekleştireceği belirtildi.