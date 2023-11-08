Doğan Holding'den dokuz ayda 7,6 milyar lira kâr

Doğan Holding, 2023 yılı ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Holding, ilk dokuz ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 209 artışla 29,1 milyar TL konsolide gelir elde etti.

Doğan Holding’in brüt kârı, 2023 yılı ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 122 artarak 6,4 milyar TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 104 artarak 4,5 milyar TL’ye yükseldi.

Doğan Holding’in net dönem kârı ise 2023 yılı ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 7,6 milyar TL olarak gerçekleşti.