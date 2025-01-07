Doğan Holding’te görev değişimi: Yeni Başkan Hanzade Doğan!

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Doğan Holding'de koltuk değişimi yaşandı. Ocak 2012'den bu yana holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda bulunan Begümhan Doğan Faralyalı, görevi kardeşi Hanzade Doğan'a devretti.

Hali hazırda Doğan Online ve Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Hanzade Doğan, Doğan Holding'in de başkan yardımcısıydı.

KAP'a bildirildi

Holding yönetimdeki değişikliği KAP'a da bildirdi. KAP'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 2012 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Sayın Begümhan Doğan Faralyalı, 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla bu görevini halihazırda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sayın Hanzade Doğan'a devredecektir.

Sayın Begümhan Doğan Faralyalı, Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla görevine devam edecektir."