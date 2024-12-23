Doğanay Gıda: Hiçbir fabrikamızı satmadık

Doğanay'dan yapılan açıklamada, Doğanay adının, Kızılay tarafından Adana'daki bir şişeleme tesisinin satın alındığına ilişkin haberlerde yer alması üzerine resmi açıklamanın yapılması gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Doğanay markasıyla şalgamdan, turşu suyuna, limonatadan çeşitli sirke ve soslara kadar tüm ürünlerin üretim ve dağıtımının yapılmakta olduğu tesis ve tüzel kişilik, tüm marka ve isim haklarıyla birlikte 2020 yılında markanın kurucusu olarak bilinen Remzi ve Rafet Doğanay kardeşlerden %100 hisse devri neticesinde satın alınmış olup faaliyetlerine Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. adıyla devam etmektedir.

Haberde adı geçen söz konusu fabrika ise, Doğanay kardeşlere ait olan, şirketimizle ve Doğanay markasıyla hiçbir ilgisi bulunmayan farklı bir tesistir.

Haberlerde geçen ‘’Kızılay’ın Doğanay markasına ait fabrikayı satın alması’’ ibaresi bu bağlamda gerçeği yansıtmamaktadır."