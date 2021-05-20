Doğanlar Holding, atıktan elektrik üretim tesisi sayısını 18'e çıkaracak

Doğanlar Holding, bu yıl içinde atıktan elektrik ürettiği tesisi sayısını 18'e çıkarmayı planlıyor. Şirketin atıktan elektrik üretimi, yenilenebilir enerji projeleri ve yatırım hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, mobilya başta olmak üzere inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Doğanlar Holding'in son 15 yıldır enerji sektöründe de yatırım yaptığına dikkat çekti.

Atıktan enerji üretiminden önce Ordu ve Erzurum'da hidroelektrik yatırımları gerçekleştirdiklerini söyleyen Doğan, bu yıl devreye alacakları 6 yeni tesisle, 11 şehirde 18 tesise ulaşacaklarını bildirdi. Bu tesislerin 16'sında evsel atıktan enerji üretimi gerçekleştirileceğini, kalan 2 tesiste ise orman ve zirai atıkların değerlendirileceğini anlatan Doğan, "Evsel, tarımsal ve orman atıkları elektriğe dönüştürerek yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız. İstihdamımız 293'ten 450'ye çıkacak." dedi.