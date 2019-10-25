Doğanlar Yatırım Holding, Çalık’tan CEO transfer etti

25 Ekim 2019

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Çalık Enerji’de 4 yıl CFO ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Salih Tuncer Mutlucan, Doğanlar Yatırım Holding’in yeni icra kurulu başkanı (CEO) oldu. 17 Ekim tarihi itibari ile Doğanlar Yatırım Holding’te mesaiye başlayan Mutlucan, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun olmasına karşın iş yaşamına bankacılık sektöründe başlıyor.

Uzun yıllar Garanti Bankası’nda görev yapan 51 yaşındaki Mutlucan, bankanın yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında görev aldı. 2006-2010 yıllar arasında Akbank NV genel müdürlük ve merkezi Frankfurt’ta olan Akbank AG yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Mutlucan’ın Doğanlar Yatırım Holding’ten önce de CEO’luk deneyimi olduğunu belirtelim. AkLease’in CEO’luk görevinde bulunan Mutlucan, 2015 yılından bu yana Çalık Holding’de görev yapıyordu.

Başarılı ihraçlara imza attı

Çalık’ın önemli şirketlerinden Çalık Enerji’de 4 yıl CFO ve yönetim kurulu üyesi olarak mesai yürüten Mutlucan, finans alanındaki deneyiminin verdiği avantaj ile grupta başarılı tahvil ihraçlarına imza attı.

Davut Doğan, Doğanlar Yatırım Holding’in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmeye devam ederken, aynı zamanda ana sektör mobilya sahasının iki güçlü markası Doğtaş ve Kelebek’te CEO’luk görevine de devam edecek. Doğanlar Yatırım Holding YKB Davut Doğan, transfer ile ilgili olarak “Yeni icra kurulu başkanımız Salih Tuncer Mutlucan ile daha da güçlenerek faaliyet yürüttüğümüz sektörlerimizde emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.