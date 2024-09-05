Doğanlar'dan İzmir’e 300 milyon dolar yatırım

Özlem SARSIN

Biotrend, İzmir Aliağa’da 300 milyon dolar yatırım­la yeni bir atık geri dönü­şüm tesisi kuracak. 2027 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçecek olan tesis, ilk etapta 240 perso­nel istihdam edecek. Tesisin 80 milyon dolar ciro ile başlayıp bir­kaç yıl içinde 90 milyon dolara yükseleceğini ifade eden Biot­rend CEO’su Özgür Umut Eroğ­lu, üretimin yüzde 90’ının ihraç edileceğini belirterek EBİTDA marjının yüzde 60 olduğu bir ya­tırıma imza atacaklarını söyledi.

Eroğlu, “Özellikle plastik atıkla­rın ekonomiye kazandırılması konusunda önemli adımlar atı­yoruz. Honeywell işbirliğiyle ha­yata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk plastik ileri dönüşüm tesisi, yıl­lık 60 bin ton plastik atığı işle­yerek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacak” dedi.

Yeşil İzmir imajını destekleyecek proje

2027 yılının ilk çeyreğinde fa­aliyete geçirilmesi planlanan te­sis sayesinde ekonomik ömrünü tamamlamış plastik atıkların ileri teknolojilerle işlenerek yeni ürün­lere dönüştürüleceğini ve çevre­nin korunup ekonomiye katkı sağ­lanacağını vurgulayan Eroğlu, “Yaptığımız iş atığı alıp değerlen­dirmek ve ekonomiye geri kazan­dırmak.

Bu kapsamda bir proje ge­liştirdik ve son aşamalarına gel­dik. İzin süreçlerini bitirip bu sene inşaatına başlayacağımız plastik ileri dönüşüm projesini Aliağa’da yapacağız. Yeşil İzmir imajını des­tekleyecek, dünyada sayılı, Türki­ye’de ilk proje olacak” dedi.

Toplam yatırım 350 milyon $

Biotrend ve Freepoint Eco- Sys­tems arasında yapılan potansi­yel ortaklık ile atık plastikleri, ye­ni plastik üretiminde kullanılan hammadde olan piroliz yağına dö­nüştürerek 55 bin ton yağ ile dön­güsel ekonomiye önemli katkı sağ­layacaklarını belirten Eroğlu, bu sayede çevresel kirliliğin azaltıla­rak ekonomik değer yaratılacağı­nı söyledi. Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Biotrend olarak, bu iş birliğine endüstri uzmanlığı ve İz­mir Aliağa’da kurulacak olan ge­lişmiş plastik ileri dönüşüm tesisi inşa etme ve işletme deneyimini getiriyoruz.

Ortaklık, Türkiye, Bal­kanlar ve Orta Asya’da yeni proje­ler geliştirerek yıllık 250.000 ton atık plastiği ileri dönüştürebile­cek toplam bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. İlk etapta te­siste 240 kişi istihdam etmeyi he­defliyoruz. 40 kişi ise Ar-Ge ala­nında çalışmalar yürütecek. Tesi­sin üretim hacmi arttıkça ve tesis büyüdükçe çalışan sayımızı artıra­cağız. Bu kapsamlı ileri dönüşüm çabası, plastik kirliliğinin azaltıl­masında önemli bir rol oynayacak. Menderes’te yer alan biyogaz tesi­si için de 50-55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik.

Yakın zamanda yine İzmir’de endüstriyel atıkları kabul edecek bir tesisin daha ihalesini aldık. İzin ve yatırım süreci devam edi­yor, tesise günde 200 ton endüst­riyel atık gelerek, atıktan türetil­miş yakıt olarak çimento tesisle­rine ya da yakma tesislerine ürün vereceğiz. İzmir’de gerçekleştir­diğimiz yatırımların yanı sıra ya­pılacak olan yatırımların toplamı 350 milyon dolar tutarında.”

“9.3 milyar TL teşvik aldık”

2 yıldan beri geliştirdikleri proje için geçtiğimiz kasım ayın­da 9.3 milyar TL toplam değeri olan bir teşvik paketi aldıkları­nı belirten Eroğlu, “Teşvik paketi içinde arazi tahsisi, KDV ve ku­rumlar vergisi istisnası, perso­nel gelir vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası ve nitelikli per­sonel desteği olan bir teşvik pa­keti. Bunun içindeki arazi tahsisi ile Aliağa’da 120 dönüm tahsisi edildi. Arazi üzerinde çalışma­lar başladı, ÇED sürecini başlat­tık.

Gerekli olan jeoteknik çalış­malar başlayacak. Çok değerli bir proje olduğu için uluslararası ilgi de fazla. Teknolojiyi Honeywell firması verecek. Hem teknolojiyi sağlayacaklar hem de kurulacak olan alt şirketimize de ortağımız olacaklar” bilgisini verdi.

Doğanlar Holding CEO’su Salih Tuncer Mutlucan da Türkiye’nin 100 büyük şirketinden biri olan Doğanlar Holding’in uluslarara­sı pazarda 45 ülkeye yaptığı ihra­catla ve 30 bin kişilik istihdamı ile ülke ekonomisine yön verdiği­ni söyledi.

Mutlucan, “Her mar­kamızla, Türkiye’nin geleceği için önem arz eden sürdürülebilirlik ve yenilikçilik içeren girişimlerde bulunmak bizim için çok değer­li. Atık yönetimi sektöründe kısa sürede önemli yol kateden ve sa­hip olduğu elektrik üretim lisans­larının toplam gücü olarak sektö­ründe en büyük iki oyuncudan biri olan Biotrend ile Türkiye genelin­de 18 tesisimizle yıllık 3,2 milyon ton evsel atığı işliyoruz.

Ülkemiz­de artan nüfus ve tüketim alışkan­lıklarıyla birlikte atık üretimi de hızla artıyor. Bugün kişi başı gün­lük 1 kilogram atık üretiyoruz. Bu da ülke genelinde günlük yakla­şık 80 bin ton atık anlamına geli­yor. Bu çarpıcı rakamlar, atık yö­netiminin ne kadar önemli bir sorun olduğunu gözler önüne se­riyor. Döngüsel ekonominin Tür­kiye’deki öncü şirketi olarak yatı­rımlarımıza devam ediyoruz.”

“Yenibosna’da kentsel dönüşüm, Avrupa’da lojistik”

Yakın zamanda planlanan Yeni­bosna kentsel dönüşüm projesi­ne de başlayacaklarını belirten Doğanlar Holding CEO’su Sa­lih Tuncer Mutlucan, “Yaklaşık 10 bin dönüm arazi içerisinde 24 bin metrekare konut, 10 bin metrekare ticari alan olmak üzere, yatay mimariye sahip, az katlı gerçek bir kentsel dönü­şüm projesi yapmayı planlıyo­ruz” dedi.

Holding olarak mobilya, enerji, inşaat ve perakende sektörle­rinde faaliyet gösterdiklerini belirten Mutlucan, “2019 yılında resmi açılışını yaptığımız 106 milyon dolarlık Afrika’nın en büyük lojistik projesi merkezini hayata geçirdik, benzer projele­ri Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de yaygınlaştırmak için iş geliş­tirme faaliyetlerimiz devam edi­yor” bilgisini de paylaştı.