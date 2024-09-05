Doğanlar'dan İzmir’e 300 milyon dolar yatırım
2017 yılından bu yana atık yönetimi ve enerji üretimi alanında faaliyet gösteren, halka açık bio döngüsel ekonomi platformu olan Doğanlar Holding kuruluşu Biotrend, İzmir’in Aliağa ilçesinde 300 milyon dolarlık ileri atık geri dönüşüm tesisi kurmaya hazırlanıyor.
Özlem SARSIN
Biotrend, İzmir Aliağa’da 300 milyon dolar yatırımla yeni bir atık geri dönüşüm tesisi kuracak. 2027 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçecek olan tesis, ilk etapta 240 personel istihdam edecek. Tesisin 80 milyon dolar ciro ile başlayıp birkaç yıl içinde 90 milyon dolara yükseleceğini ifade eden Biotrend CEO’su Özgür Umut Eroğlu, üretimin yüzde 90’ının ihraç edileceğini belirterek EBİTDA marjının yüzde 60 olduğu bir yatırıma imza atacaklarını söyledi.
Eroğlu, “Özellikle plastik atıkların ekonomiye kazandırılması konusunda önemli adımlar atıyoruz. Honeywell işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk plastik ileri dönüşüm tesisi, yıllık 60 bin ton plastik atığı işleyerek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacak” dedi.
Yeşil İzmir imajını destekleyecek proje
2027 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçirilmesi planlanan tesis sayesinde ekonomik ömrünü tamamlamış plastik atıkların ileri teknolojilerle işlenerek yeni ürünlere dönüştürüleceğini ve çevrenin korunup ekonomiye katkı sağlanacağını vurgulayan Eroğlu, “Yaptığımız iş atığı alıp değerlendirmek ve ekonomiye geri kazandırmak.
Bu kapsamda bir proje geliştirdik ve son aşamalarına geldik. İzin süreçlerini bitirip bu sene inşaatına başlayacağımız plastik ileri dönüşüm projesini Aliağa’da yapacağız. Yeşil İzmir imajını destekleyecek, dünyada sayılı, Türkiye’de ilk proje olacak” dedi.
Toplam yatırım 350 milyon $
Biotrend ve Freepoint Eco- Systems arasında yapılan potansiyel ortaklık ile atık plastikleri, yeni plastik üretiminde kullanılan hammadde olan piroliz yağına dönüştürerek 55 bin ton yağ ile döngüsel ekonomiye önemli katkı sağlayacaklarını belirten Eroğlu, bu sayede çevresel kirliliğin azaltılarak ekonomik değer yaratılacağını söyledi. Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Biotrend olarak, bu iş birliğine endüstri uzmanlığı ve İzmir Aliağa’da kurulacak olan gelişmiş plastik ileri dönüşüm tesisi inşa etme ve işletme deneyimini getiriyoruz.
Ortaklık, Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya’da yeni projeler geliştirerek yıllık 250.000 ton atık plastiği ileri dönüştürebilecek toplam bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. İlk etapta tesiste 240 kişi istihdam etmeyi hedefliyoruz. 40 kişi ise Ar-Ge alanında çalışmalar yürütecek. Tesisin üretim hacmi arttıkça ve tesis büyüdükçe çalışan sayımızı artıracağız. Bu kapsamlı ileri dönüşüm çabası, plastik kirliliğinin azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Menderes’te yer alan biyogaz tesisi için de 50-55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik.
Yakın zamanda yine İzmir’de endüstriyel atıkları kabul edecek bir tesisin daha ihalesini aldık. İzin ve yatırım süreci devam ediyor, tesise günde 200 ton endüstriyel atık gelerek, atıktan türetilmiş yakıt olarak çimento tesislerine ya da yakma tesislerine ürün vereceğiz. İzmir’de gerçekleştirdiğimiz yatırımların yanı sıra yapılacak olan yatırımların toplamı 350 milyon dolar tutarında.”
“9.3 milyar TL teşvik aldık”
2 yıldan beri geliştirdikleri proje için geçtiğimiz kasım ayında 9.3 milyar TL toplam değeri olan bir teşvik paketi aldıklarını belirten Eroğlu, “Teşvik paketi içinde arazi tahsisi, KDV ve kurumlar vergisi istisnası, personel gelir vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası ve nitelikli personel desteği olan bir teşvik paketi. Bunun içindeki arazi tahsisi ile Aliağa’da 120 dönüm tahsisi edildi. Arazi üzerinde çalışmalar başladı, ÇED sürecini başlattık.
Gerekli olan jeoteknik çalışmalar başlayacak. Çok değerli bir proje olduğu için uluslararası ilgi de fazla. Teknolojiyi Honeywell firması verecek. Hem teknolojiyi sağlayacaklar hem de kurulacak olan alt şirketimize de ortağımız olacaklar” bilgisini verdi.
Doğanlar Holding CEO’su Salih Tuncer Mutlucan da Türkiye’nin 100 büyük şirketinden biri olan Doğanlar Holding’in uluslararası pazarda 45 ülkeye yaptığı ihracatla ve 30 bin kişilik istihdamı ile ülke ekonomisine yön verdiğini söyledi.
Mutlucan, “Her markamızla, Türkiye’nin geleceği için önem arz eden sürdürülebilirlik ve yenilikçilik içeren girişimlerde bulunmak bizim için çok değerli. Atık yönetimi sektöründe kısa sürede önemli yol kateden ve sahip olduğu elektrik üretim lisanslarının toplam gücü olarak sektöründe en büyük iki oyuncudan biri olan Biotrend ile Türkiye genelinde 18 tesisimizle yıllık 3,2 milyon ton evsel atığı işliyoruz.
Ülkemizde artan nüfus ve tüketim alışkanlıklarıyla birlikte atık üretimi de hızla artıyor. Bugün kişi başı günlük 1 kilogram atık üretiyoruz. Bu da ülke genelinde günlük yaklaşık 80 bin ton atık anlamına geliyor. Bu çarpıcı rakamlar, atık yönetiminin ne kadar önemli bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor. Döngüsel ekonominin Türkiye’deki öncü şirketi olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz.”
“Yenibosna’da kentsel dönüşüm, Avrupa’da lojistik”
Yakın zamanda planlanan Yenibosna kentsel dönüşüm projesine de başlayacaklarını belirten Doğanlar Holding CEO’su Salih Tuncer Mutlucan, “Yaklaşık 10 bin dönüm arazi içerisinde 24 bin metrekare konut, 10 bin metrekare ticari alan olmak üzere, yatay mimariye sahip, az katlı gerçek bir kentsel dönüşüm projesi yapmayı planlıyoruz” dedi.
Holding olarak mobilya, enerji, inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini belirten Mutlucan, “2019 yılında resmi açılışını yaptığımız 106 milyon dolarlık Afrika’nın en büyük lojistik projesi merkezini hayata geçirdik, benzer projeleri Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de yaygınlaştırmak için iş geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor” bilgisini de paylaştı.