Doğru Çiftlik, sağmal inek sayısını artıracak

Eray ŞEN

ADANA - Adana’da tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren Doğru Tarım İşletmesi, hayvancılık bölümünde yeni yatırımlara başlıyor. Ailenin üçüncü kuşak üyelerinden Mutlu Doğru, Doğru Çiftlik’i 2011 yılında süt üretimine yönelik kurduklarını belirterek, “Yaklaşık 1.750 büyükbaş hayvanın bulunduğu Doğru Çiftlik’te şu anda 800 civarında olan sağmal inek sayısını üç yeni ahır yatırımı ile bine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

"Hastalıktan ari ve AB onaylı işletmeyiz”



Adana’da ‘hastalıktan ari’ belgesi ve AB onaylı işletme belgesi ile üretim yaptıklarını vurgulayan Doğru, “Türkiye’de bu belgeye sahip işletme sayısı 20’nin altında, Adana’da ise tekiz. AB sadece bu belgeye sahip işletmelerde üretilen süt ve süt ürünlerinin ithalatını kabul ediyor” diye konuştu.

Erkek buzağılarını, sütten kesildikten sonra besi çiftliklerine sattıklarını, ürettikleri sütü toplu halde mandıraya verdiklerini dile getiren Doğru, şöyle devam etti: “Günlük 26-27 ton civarında süt üretiyoruz. 2017 yılında çıkarılan bir yasa ile çiğ süt satış tebliği uygulamaya geçti. Bu konuda da Adana’da ilk defa biz çiğ süt satış belgesini aldık. Adana’da yerel ve ulusal marketler ile 500 kilometre yarıçapındaki marketlere çiğ süt verme hakkımız var. Aynı zamanda + 4 derecede, soğuk zinciri bozmadan, evlere servisi yapıyoruz. Evde yoğurdunu, peynirini kendisi yapmak isteyen insanlardan talep alıyoruz. Pandemi sürecinde bu talep daha da arttı. Amacımız, dördüncü kuşak da geldiğinde, sütümüzü daha katma değer yaratarak Adana’da peynir, yoğurt, süt ürünleri gibi mamullere çevirebilmek.”

“Et için deneme üretimine başladık”



Mutlu Doğru, süt hayvancılığına ek olarak besiciliğe yönelik çalışmalarına da değindi. Dünyada kolesterol oranı en düşük ete sahip İtalyan ‘Piemontese’ cinsi ineklerin spermalarını getirterek 10 dana yetiştirdiklerini açıklayan Doğru, “Bunlar kesime geldi, et kalitelerine bakacağız. İtalya’daki standardı tutturabildiyse, Pieomentese yetiştirip, özel olarak paketlenmiş, steak olarak satışa sunacağız” dedi. Benzer bir çalışmayı dünyanın en pahalı eti olarak bilinen Kobe bifteği (Kobe beef) konusunda yaptıklarını söyleyen Doğru, “Kilosu 250-300 Euro civarında olan bu biftek Japon cinsi Wagyu inekten elde edilir. Bundan da getirttik ve danalarımız henüz küçük, kesim dönemine geldiğinde deneyeceğiz. Bunun özelliği yağın et içine tamamen işlemiş şekilde olması. Çok özel ve çok pahalı olan ürünü yetiştirebilirsek, çok daha ucuza mal edip, Avrupa’ya ihraç edebilir ya da yurt içine çok kaliteli biftek sunabiliriz” diye konuştu.