Doğtaş, ABD’deki ilk mağazasını açtı

Doğanlar Mobilya Grubu’nun ABD iştiraki olan Doğtaş Furniture USA’nın ilk flagship (amiral gemisi) mağazası olma özelliğini taşıyan yeni Doğtaş mağazası, New Route 17, NJ üzerindeki, New York Dizayn District üzerinde açıldı.

Doğanlar Mobilya Grubu’nun lokomotif markası Doğtaş, bugün yurtiçinde ve yurtdışında 250’den fazla konsept mağazasıyla mobilya sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Açılışta konuşan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, temelleri Türkiye’de 70’li yıllarda atılan Doğtaş markasının, küresel bir marka olma yolunda attığı emin adımlarla bugün 4 kıtada 36 ülkede, mobilya sektörüne yön veren, trend belirleyen değerli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Doğan, Doğtaş Furniture USA’nın ilk flagship mağazası olan yeni Doğtaş’ın ardından farklı lokasyonlarda başka Doğtaş mağazalarının da açılacağını bildirdi.