Doğtaş ile Amazon arasında iş birliği anlaşması

Doğtaş Kelebek, Amazon ile iş birliği anlaşması imzalandığını ve ABD'de Doğtaş markalı ürünlere yeni bir satış kanalı ekledindiğini duyurdu.

Açıklamada, yurtdışı bayilerinin online satış performanslarına bağlı olarak, New York, New Jersey ve Senegal'de perakende satış mağazaları açılmasının hedeflendiği belirtildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz, COVID - 19 pandemisi ile değişen tüketici tercihlerine yönelik e-ticaret satış kanallarını büyüterek yaklaşık 1 milyon TL ile bu alanda destekleme yatırımları yapmıştır. Bu kapsamda yapılan yatırımla alt markalarımızın online platformlarda yurt dışı bayilikler verebilmesi mümkün kılınmıştır. Tüm bu yatırımlar neticesinde Doğtaş markamız ve Amazon arasında işbirliği anlaşması imzalanmış ve Amerika Birleşik Devletlerinde Doğtaş markalı ürünlerimize yeni bir satış kanalı eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.