Doğtaş Kelebek, 9 ayda kârını 31 kat artırdı

Doğtaş Kelebek, 2021 yılının ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Doğtaş Kelebek, konsolide net satışlarını yüzde 93 artışla 1 milyar 191 milyon liraya, FAVÖK’ünü ise yüzde 23 artışla 207 milyon liraya çıkardı. Söz konusu dönemde Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu’nun toplam mağaza sayısı 479’a ulaştı.

Finansal sonuçları değerlendiren Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, yurt içinde ve dışında toplam mağaza sayısını geçen yılın aynı dönemine göre 101 yeni mağaza ile 479’a çıkardıklarını bildirdi.

Yılın 9 aylık döneminde net kârlarının 31 kat arttığına dikkat çeken Doğan, “50 milyon lira net kar elde ettik. Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu olarak, 2021 yılını, hedeflerimiz doğrultusunda kapatmak için emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Yılın son çeyreğinde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hedeflerin üzerinde bir rakam tutturmayı diliyoruz. Ayrıca bu dönemde, mobilya markalarımıza yaptığımız yatırımlar çerçevesinde, sürdürülebilir koleksiyonlar üreterek, çevreye de yarar sağlayacak ürünleri geliştirmeye ve bayi, mağaza ve fabrika yatırımlarımızla da güçlü büyümeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.