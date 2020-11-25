Doğtaş Kelebek bu yıl 600 ek istihdam sağlayacak

Doğtaş markasıyla 180, Kelebek markasıyla 158, yatak markası Lova ile yurt içinde 40 mağazası bulunan Doğtaş Kelebek Grubu, bu yıl yüzde 60 oranında büyüme hedefliyor. 1 miyar TL’lik ciro hedefi bekleyen şirket, yılı 600 kişilik ek istihdamla tamamlamayı planlıyor.

Markaları hakkında bilgi veren Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, 1972 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde kurulan Doğtaş’ın bugün yurt içinde 180 mağazayla, mobilya sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer aldığını kaydederken, Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi Kelebek’in ise Cumhuriyet tarihinin en köklü markalarından biri olduğunu söyledi.

Doğtaş’ın bugün ürünlerini yurt içinde 158 mobilya ve mutfak mağazasında tüketicilerinin beğenisine sunduğunu aktaran Doğan, “Yatak markamız Lova, yurt içinde bulunan 40 mağazaya ulaştı. Ruum Store ise, modüler ve işlevsel mobilyaları ulaşılabilir fiyatlarla internet müşterisinin hizmetine sunan markamız; 'dar alanlara en tarz çözümler' söylemiyle 2019’da internet müşterisiyle buluştu.” dedi.

Grup olarak bu yıl için 1 milyar TL ciro ve ikinci dalga bir pandemiye maruz kalmadıkları taktirde yüzde 60 büyüme hedefi öngördüklerini belirten Doğan, grup olarak yılsonuna kadar 600 kişilik ek bir istihdam öngördüklerini söyledi.

İki tesiste üretiyor, 25 ülkeye satıyor

Biri Biga’da, diğeri Düzce’de olmak üzere iki tesiste üretim yaptıklarını belirten Doğan, üretimde yıllık 2 milyon 500 bin m2 panel mobilya, 200 bin adet koltuk kanepe, 100 bin adet yatak kapasiteleri olduğunu kaydetti.

2020 yılı içinde ana yatırım konsantrasyonlarının yurtiçi ve yurtdışında mağaza açılışı üzerine olacağını dile getiren Doğan şöyle konuştu: “Doğtaş pandemi öncesinde yurt dışında büyümeye başladı. Sonrasında da bu yatırımlar devam etti ve yeni mağazalar açıldı, açılmaya devam edecek. Kelebek markamız için de, küresel ve kitlesel bir marka olma hedefiyle çıktığımız yeni yolculuğumuz aynı hızla devam etmekte. Kelebek Mutfak-Banyo markamızla da bu yıl, yurt içinde 37 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Yatak markamız olan Lova’nın bu yıl itibariyle kendi mağazalarını açmaya başladık. Ruum Store bizim online markamız, bu dönemde yükselen satış grafiği ile bizi hayli memnun etti.”

Şu anda yurt dışında 25 ülkede yer alan şirketlerinin, belirli dönemlerde yurt içinde toplu mağaza açılışları yaptıklarını belirten Doğan, yurt dışı açılışlarının salgın döneminde biraz hız kesmiş olsa da, yakın zamanda tekrar ivme alacağına inandıklarını aktardı.

İnşaat sektörüne giriyor

İsmail doğan yeni yatırımları hakkında bilgi verdi. Doğtaş -Kelebek AŞ’nin de parçası olduğu Doğanlar Yatırım Holding’in inşaat alanında bir planı olduğunu kaydeden Doğan, ayrıca pandemi döneminde “Whatsapp” uygulaması başta olmak üzere, mağazacılık uygulamaları geliştirdiklerini söyledi. Doğtaş Kelebek markasının online satışını başlattıklarını aktaran Doğan, “Doğtaş için de çok yakın bir zamanda yeniliğimizi tanıtacağız.” dedi.

Çin tepkisi, Türkiye mobilya pazarına katkı sağladı

Koronavirus salgınının tüm dünyanın ticaretindeki beklentileri aşağıya çektiğini, ancak Çin’e olan talebin azalmasıyla birlikte, Türkiye’de mobilya sektörü açısından yeni pazarların açılması ve olanların büyümesine pozitif katkı sağladığını söyledi.

İsmail Doğan, Çin’e olan tepkiden ötürü Türkiye’nin yurt dışı yatırımcıları için öncelik kazandığını bu nedenle bayilik taleplerinde bekledikleri artışın oluşmaya başladığını kaydetti.