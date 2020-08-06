Doğtaş Kelebek'in yurtdışı mağazalaşma atağı sürüyor

06 Ağustos 2020

Geçtiğimiz aylarda Londra’nın yanı sıra Filistin, Türkmenistan, Karadağ ve Özbekistan’da açtığı mağazalar ile 2020 büyüme hedefleri kapsamında yatırımlarına devam eden Doğtaş Kelebek, bu ayın sonuna kadar Nijerya ve Güney Afrika’da açmaya hazırlandığı mağazalarla birlikte Katar, Arabistan ve Hindistan’dan aldığı olumlu proje tekliflerini de hayata geçirecek.

Bu süreçte yüzde 40 olan 2020 büyüme hedef oranlarını yüzde 60’a çekerek ciro hedefini de 1 milyar TL’ye çıkaran Grup, bu yıl 600 kişilik ek istihdam yaratmayı planlıyor.

"Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”

Konuyla ilgili yapılan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, pandeminin özellikle ilk döneminde evde geçirilen zamanın artması ve hatta tüm hayatın evden götürülmesiyle birlikte ev ve dekorasyona bakışın değiştiğini söyledi.

Bu yeni müşteri eğiliminin ev-yaşam markalarında pozitif bir satış grafiği yarattığını belirten Doğan, şunları kaydetti: “2020 her bakımdan çok zor bir yıl olarak başladı ve öyle de ilerlemeye devam ediyor. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan, ekonomik dengeleri alt üst eden pandemi süreci yatırımcıyı ve yatırımcı adaylarını da çok düşündürür bir hale getirmişti. Ancak biz Doğtaş Kelebek olarak mobilya sektörünün öncü markalarından biri olmanın da getirdiği avantaj ve attığımız güçlü adımlar ile pandemi sürecine rağmen geçtiğimiz günlerde 2020 için ciro artışı bildirdik. Özellikle yurtdışı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek kadar bir büyüme ivmesi yakaladık. Üstelik hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmadığımız gibi 600 kişilik ekstra bir istihdam yaratacağız. Pandemi sürecinin, aslında ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gösterdiği online satış kanallarına da tüm markalarımız için farklı yatırımlar yaptık. Bundan sonrası için de dış ticaret ekiplerimizi yaptığımız atamalar ile güçlendirerek ve yurtdışındaki yatırımlarımızı artırmaya yönelik yeni projeleri hayata geçirerek ilerleyeceğiz.”

"Dış yatırım projeleri için özel pozisyon atamaları gerçekleştirdik"

Yurt dışında artan yatırım projeleri için özel pozisyon atmaları gerçekleştirdiklerini de dile getiren İsmail Doğan, "Bu kapsamda Kelebek Uluslararası Pazarlar Direktörü pozisyonuna Serkan Duman’ı atadık. Doğtaş’ta aynı pozisyona, uzun yıllardır şirket içerinde çalışan Taner Kırcı’yı getirdik. Dış ticaretimizi daha da güçlendirmek için yapılan bu atamalar, aynı zamanda markamızın gerek mevcut yatırımcılara gerekse yapılacak yeni yatırımlara da daha fazla eğilmek istediğinin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.