Doğtaş Kelebek'ten ilk çeyrekte 15 milyon TL kâr

Doğtaş Kelebek, 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Doğtaş Kelebek’in 2021 yılının ilk 3 aylık konsolide net satış cirosu 330 milyon 632 bin 527 TL oldu.

2020 yılının aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarda yüzde 86,50 oranında artış kaydeden şirketin ilk çeyrek kârı ise 15 milyon lira oldu.

İlk çeyrek finansal sonuçları değerlendiren Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, “2021 yılında daha iyi ne yapabiliriz gayretiyle çalışmaya devam ediyoruz. 2021 yılının üç aylık konsolide faaliyet karı 50 milyon TL’ye ulaştı. 2020 yılının aynı dönemine göre faaliyet karında yüzde 165 oranında artış oldu. 2021 yılının ilk çeyrek konsolide net karı 15 milyon TL’yi aştı. Bu rakamların bizi memnun ettiğini söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.