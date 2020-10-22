Doğtaş Kelebek'ten sermaye artırımı

22 Ekim 2020

Doğtaş Kelebek, 269 milyon TL sermayesini artırarak 350 milyon TL olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doğtaş Kelebek’in CEO’su İsmail Doğan, geçtiğimiz aylarda 2020 yılsonu hedefini güncelleyerek 1 milyar TL olarak revize ettiklerini anımsatarak, “Ülkemizin ve dünyanın COVID-19 ile mücadeleyle geçirdiği 2020 yılını olumsuzlukların getirdiği yeni fırsatların yılı olarak değerlendirdik.” dedi.

Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ise, “Sermaye artışına holding olarak katılacağız. Döviz borçlanmamızı aşağı çekmiştik. Holding’e girecek 81 milyon TL ile daha da aşağı çekerek kârlılığımızı artırmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Biotrend, yılsonu kapanış bilançoları ile halka arz edilecek

Açıklamada verilen bilgiye göre, Doğanlar Yatırım Holding’in mobilya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Doğtaş Kelebek Grup’un aile tarafından 48 yıl önce kurulan markası Doğtaş, bu yıl da yurt içi ve yurt dışı yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. 85'inci yılını kutlayan Kelebek ise, Türkiye genelinde yaptığı mağazacılık yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

2021 yılında, büyümesine devam eden ve Lova Yatak ile yatak sektöründe ciddi bir pay hedefleyen Doğanlar Yatırım Holding, enerji şirketi Biotrend’i ise yılsonu kapanış bilançoları ile halka arz edecek.

Her olumsuz gelişmenin devamında ticari olarak yeni atılımlar için fırsatlar olduğunu belirten Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "2021 yılında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Holding çatısı altındaki tüm şirketlerin hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüyerek, daha da büyük başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.