Doğtaş, Londra’da mağaza açtı

26 Haziran 2020

28 ülkede 400’e yakın mağazayla tüketicilerine hizmet veren Doğtaş Kelebek Grubu’nun lokomotif markası Doğtaş, İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni mağazasını faaliyete geçirdi.

2020’de yurtiçi ve yurtdışı yüzde 40 büyüme hedefiyle yola çıkan Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, “Artık geride kaldığını umduğumuz pandemi sürecinde yaptığımız hazırlıklar, yılın ikinci yarısında açacağımız yurtiçi ve yurtdışı mağazalarıyla bir bir realize olacak. EN yeni model ve fiyat avantajlarımız ile farkımızı ortaya koyacağız” dedi.

Londra Edmonton’da açılan mağazalarına, yurt dışında yenilerinin ekleneceğini kaydeden İsmail Doğan sözlerini şöyle devam ettirdi: “Grup olarak yurt içindeki büyümemizi de yıllardır istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz dönemde Çin’e olan talebin azalmasıyla birlikte, Türkiye mobilya sektörü, yeni pazarlara açılma ve büyüme adına pozitif bir görüntü sergiliyor. Türk Mobilya sektörü 2019 yılında üretimde 13, ihracatta ise 12. sıradaydı. Bu yeni gelişmeleri faydaya çevirerek Türkiye’nin bu alanda kazançlı çıkacağına inanıyorum. Biz de Doğtaş olarak, yeni lokasyonlarda yeni yatırımcılarla görüşmeye devam ediyoruz.”