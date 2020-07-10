Doğtaş'a TSE Onaylı Güvenli Üretim Merkezi Sertifikası

10 Temmuz 2020

Sunduğu çözümlerle sık sık gündeme gelen Doğtaş, COVID-19'a karşı aldığı önlemlerle TSE Onaylı Güvenli Üretim Merkezi Sertifikası almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) sanayi kuruluşları için yayınladığı Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda açıklanan tedbirlere uyan Doğtaş, mobilyalarının çıkış noktası Biga üretim tesisiyle Güvenli Üretim Merkezi Sertifikası aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doğtaş Grup CEO'su İsmail Doğan, 'Güvenli Üretim Merkezi Sertifikası' ile pandemi önlemleri tescillenen markalarının mobilyalarını güvenle üretmeye devam edeceğini aktardı.

“Doğtaş olarak güvenli, kaliteli alışverişin adresiydik şimdi de aldığımız yoğun önlemler ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde güvenli üretimimiz tescillendi.” diyen Doğan, şunları kaydetti:

"Doğtaş olarak sürecin başından bu yana tavrımızı, ne kazançtan ne umutsuzluktan yana aldık. Biz kurum kültürümüz ve değerlerimiz doğrultusunda, önce insan, önce sağlık demeye devam ettik. Tüm çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumaya yönelik aldığımız önlemlerin karşılığını ise önce sağlıkla sonra da büyüme hedeflerimizi de aşan rakamlarla aldık. Şimdi de bizim için bu dönemde ödüllerin en büyüğü olduğuna inandığımız Güvenli Üretim Merkezi Sertifikası ile üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz.”