Doğtaş’ta üst düzey atama

Doğtaş, Erim Tamer’i Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi’nde tamamlayan Erim Tamer, en son Yataş Grup’ta Ürün Yönetim Direktörü olarak görev yapıyordu.

Erim Tamer, daha önce Koleksiyon Mobilya ve Mudo Concept markalarında satış ve ürün yönetimi konularında çalışmıştı.