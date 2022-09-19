Doğtaş'tan Fransa’ya dördüncü mağaza

Doğanlar Mobilya Grubu markası Doğtaş, yurt dışı mağaza yatırımlarına devam ediyor. Fransa’daki dördüncü, yurt dışındaki 54’üncü mağazasını Paris Pierrefitte Sur-Seine bölgesinde bin metrekarelik bir alanda açan Doğtaş, Eylül ayı içinde de Londra’nın Wimbledon bölgesinde ikinci mağazasını açmayı planlıyor.



Mağazanın açılışında açıklamalarda bulunan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, “Babamız Ali Doğan’ın 70’li yıllarda Biga’da temellerini attığı, bugün 35 ülkede, 54 mağazayla adını duyuran Doğtaş markamızın, mobilya sektörünün önemli oyuncuları arasında yer almasından gurur duyuyoruz. Doğtaş, küresel bir marka olma yolunda attığı emin adımlarla bugün Türkiye’nin yanı sıra New York, Londra, Paris, Lyon, Berlin, Viyana, Lozan gibi dünyanın önde gelen şehirlerinde mobilya sektörüne yön veren, trend belirleyen değerli bir konuma sahip. Paris’teki bin metrekarelik 4. mağazamızda, Doğtaş’ın yakın zamanda lanse ettiği ve 400 parçadan oluşan Doğtaş Home koleksiyonu da yer alıyor. Doğtaş ile 2022 yılını, yurt dışında 60’a yakın mağaza ile kapatmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.