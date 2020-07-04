Doğtaş'tan yurtdışına dört yeni mağaza

04 Temmuz 2020

Geçtiğimiz günlerde Londra'daki mağazasının açılışını yapan Doğtaş, son olarak Filistin, Türkmenistan, Karadağ ve Özbekistan'da yeni mağazalarını faaliyete geçirdi.

Yurtiçinde ve yurtdışında toplam 400’e yakın mağazayla müşterilerine hizmet veren Doğtaş Kelebek Grubu'nun lokomotif markası Doğtaş, 2020 yılı yüzde 40 büyüme hedefleri doğrultusunda, yurtdışı yatırımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Londra'daki mağazasını hizmete alan Doğtaş, son olarak Filistin, Türkmenistan, Karadağ ve Özbekistan’daki mağazalarını faaliyete geçirerek yurtdışına açılmaya devam ediyor.

Yurtdışında mağazalaşma çalışmaları sürecek

Doğtaş’ın 2020 başında açıkladığı yurtdışındaki mağaza sayısını artırma hedefi çerçevesinde emin adımlarla yollarına devam ettiklerini belirten Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, şunları kaydetti:

“2020’nin ilk yarısını, tüm dünyaya büyük bir kaos yaşatan pandemi sürecinde biz de Doğtaş Kelebek olarak öncelikle çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumayı amaçlayan tedbirler alarak atlattık. Bu süreçte büyüme hedeflerimizi yerine getirmeyi amaçlayan adımları atarken, büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta yeniden fark ettiğimiz ekiplerimizle yüksek performansta çalışmayı ise hiç bırakmadık. Bunun karşılığını ise, yılın ikinci yarısından itibaren açmaya başladığımız ve devam ettiğimiz yurtiçi ve yurtdışı mağazalarımızla, büyüme hedeflerimizi yerine getirmeye yönelik attığımız adımlar ile alıyoruz.

Üstelik gerekli önlemleri alarak yatırımların hayata geçirilmesinin ve adım adım normalleşmenin sağlanmasının, pandemi sürecinin hepimizde yol açtığı korku, kaygı ve umutsuzluk gibi olumsuz duyguları da iyileştirici bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle başlangıcını Londra’da yaptığımız yurtdışı yatırımlarımızı şimdi de kardeş topraklarda sürdürerek müşterilerimizle daha fazla noktada buluşurken yeni iş ve yatırım imkanları da yaratmaya devam ediyoruz.”