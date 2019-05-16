“Doğu Avrupa’da markamızı güçlendirmek istiyoruz”

16 Mayıs 2019

Üretimin yüzde 70’ini ihraç eden Asmek Çelik Kapı, 2018 yılında Gökkuşağı adını verdiği seriyi piyasaya sundu. Asmek 2019 yılında iç ve dış pazardaki konumunu güçlendirmek istiyor. Bu yıl iç pazara yoğunlaşmayı planlayan firma, kısa vadede ise Doğu Avrupa’da marka bilinirliğini artırmayı amaçlıyor. Bugün itibarıyla dört ülkeye sürekli ihracat yaptıklarını söyleyen Asmek Yönetim Kurulu Üyesi Ali Suvacı, 2018 yılında yeni pazarlar bulmak yerine mevcut pazarlardaki paylarını artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Latin Amerika ülkelerine ihracat hedefliyoruz"

Yurtdışındaki faaliyetleri; pazarı iyi bilen, o ülkelerde yaşayan ve halk ile iç içe olan, nihai tüketicinin taleplerini daha iyi analiz edebilen çalışanlar ile kurdukları bayilik sistemi ile yürüttüklerini ifade eden Suvacı, “Halihazırda bulunduğumuz, kendimizi kanıtladığımız Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde kısa vadede marka bilinirliğimizi artırmak istiyoruz. Uzun vadede ise Latin Amerika ülkeleri ile çalışmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan ürün gamına 2018 yılında Gökkuşağı adını verdikleri bir seri eklediklerini paylaşan Ali Suvacı, “İnsanlar tarih boyunca renklere hayatında önemli bir yer vermiş ve tüm kültürler evlerinin kapısını kendilerine has renklere boyamışlar. Kimi kırmızının getireceği aşkı ve heyecanı, kimi mavinin huzurunu, yeşilin yaşamı ve bereketi simgeleyen anlamlarını kapılarında kullanmışlar. Biz de bunlardan ilham alarak, şehrin gri tonlarından kurtulmak isteyen müşterilerimizi düşündük. Birçok renkte kapılar ürettik. Konseptimize de Gökkuşağı adını verdik” dedi.