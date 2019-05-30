Doğu Pres, ihtiyaçlara doğru yanıt veriyor

30 Mayıs 2019

Bu yıl, 18 milyon euro’luk yatırım yapacaklarını belirten Doğu Pres Genel Müdürü Alper Uysal, gerek yakıt teknolojileri gerekse araç kullanım alışkanlıklarındaki değişimlerin üretim adetlerini ve niteliğini etkilediğine dikkate çekti.

Firmalarının da özellikle yakıt teknolojileri konusundaki trendlere uygun geliştirme çalışmaları yaptığını dile getiren Uysal, halihazırda dizel motorların yanı sıra benzinli motorlar için de çok sayıda parça ürettiklerini, ancak pazardaki trendin değiştiğine, yatırımları da buna göre yapacaklarını kaydetti.

Elektrikli araç dönüşümünün, 2020’de hızlanacağı öngörüsünde bulunan Alper Uysal yatırımlarını bu teknolojilere uygun olarak planlandıklarını belirtti.

Yakıt besleme üniteleri alanında dünyanın en büyük üç markası olan Bosch, Delphi ve Denso firmalarına üretim yaptıklarını ifade eden Uysal, bu yatırımların sonunda pazardan daha fazla pay almayı hedeflediklerini de dile getirdi. Alper Uysal, global bazda konjonktürel gelişimlerin etkisi ile büyüme hedeflerini de revize ettiklerini, 2019 yılı için minimum yüzde 10’luk bir büyüme beklediklerini açıkladı.

Ar-Ge Merkezi olmak için çalışmalar sürüyor

Doğu Pres olarak 30 yıldır global otomotiv parça üreticileri için yüksek hassasiyet gerektiren enjektör ve pompa bileşen parçaları ürettiklerini anlatan Uysal, ürettikleri parçaların yakıt sistemlerinde kullanıldığına, bu nedenle de araçların performansına doğrudan etki ettiğine dikkat çekti.

Alper Uysal, müşteri beklentilerini eksiksiz karşılamak için tüm süreçlerde sürekli olarak iyileştirmeler yaptıklarını aktardı. Ayrıca müşterilerine co-design desteği de verebilmek için yapılanmaya gittiklerini ve bu doğrultuda Ar-Ge merkezi olma çalışmalarını hızla sürdürdüklerini söyledi.

Alper Uysal, sözlerine şöyle devam etti: “Ar-Ge çalışmalarımızı üç ana başlık altında toplamak mümkün. Malzeme, proses ve ürün tasarım ortaklığı. Doğu Pres olarak işleme hassasiyeti yüksek malzemelerle çalıştığımız için malzemeye hakimiyet oldukça kritik bir yetkinlik. Bu nedenle projelerimizin bir kısmı malzeme ve malzeme işleme yöntemlerine ve proseslerine odaklanmış durumda. Diğer taraftan Tier 1 için yeni parçalarda tasarım ortağı olma yetkinliğini kazanmaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor.”

Dünyada her yıl 18 milyondan fazla araçta Doğu Pres’te üretilen parçalarının kullanıldığını ve satış cirolarının yüzde 80’inin ihracattan geldiğini dile getiren Uysal, Amerika’dan Japonya’ya 18 ülkede 30’dan fazla müşteri lokasyonuna ürün gönderdiklerini aktardı. Alper Uysal, “Avrupa pazarında; Almanya, Fransa, Romanya, Polonya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti; Asya pazarında ise Hindistan, Çin, Kore, Amerika pazarında USA ve Brezilya ihracat yapılan başlıca ülkeler arasında” diye konuştu.

Birçok ödül aldı

Alper Uysal, sektörle ilgili ulusal ve uluslararası fuarları da takip ettiklerine dikkat çekti. 500 çalışan ile toplam 12 bin metrekarelik tesislerinde 5 bin değişik tipte yılda yaklaşık 200 milyon adet parça ürettiklerini açıklayan Alper Uysal, “Üretimimizde hassasiyet ve kalite konusunda taviz vermeden çalışıyoruz. Diğer taraftan müşterilerimizin tasarım süreçlerinde de çözüm ortağı olmak için Ar-Ge ve tasarım yetkinliğimizi artırıyoruz. Yurt dışı faaliyetlerimizi geliştirme hedefimiz doğrultusunda, otomotiv yan sanayinde az görülen Turquality Marka Destek programı kapsamına girmiş bulunmaktayız” açıklamasını yaptı.

Yaptığı yatırımlarla gelişen teknolojiyi takip eden Doğu Pres, bugün mikron seviyesinde hassas toleranslarla üretim yeteneğine sahip. Ayrıca fabrikada ERP sistemine geçiş yapılırken, 2009 yılından bu yana da yalın üretim sistemi uygulanıyor. Endüstri yolculuğu 1989 yılında başlayan Doğu Pres, bugün kendi alanında “Tercih Edilen Global Tedarikçi” konumuna kadar ulaştı. Global seviyede operasyon yeterliliği ve müşterileriyle oluşturduğu stratejik ortaklıkları sayesinde şimdiye kadar birçok firma tarafından ödüllendirilen Doğu Pres ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Denso firması tarafından tüm tedarikçilerin değerlendirildiği süreçte fiyat, teslimat, kalite performanslarına göre tedarikçilere ödülleri verilirken, Doğu Pres toplamda tüm dallarda en yüksek performansı sergileyen firma olarak “En İyi Tedarikçi” ödülünü almıştı.