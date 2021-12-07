Doğu Pres, otomotivdeki dönüşümle ürün profilini çeşitlendirdi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan dönüşüm tedarik sanayini de dönüşüme zorluyor. Motor ve yakıt sistemlerinde yüksek hassasiyet gerektiren parçalara mikron seviyesinde üretim yapan Doğu Pres de yatırıma giderek hassas toleranslardaki ürün profilini formlu pres parçalar ile çeşitlendirdi. Otomotivdeki dönüşüm ekseninde Doğu Pres’in gelecek stratejilerini DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaşan Doğu Pres Genel Müdürü Alper Uysal, hassas toleranslarda formlu pres parça üretim hattı ve bu yatırımın tamamlayıcısı olarak da çinko fosfat- mangan fosfat kaplama hattı kurduklarını söyledi. Dünyada elektrikli araçlara doğru yaşanan dönüşümü değerlendiren Alper Uysal, “Bu bağlamda araç üretiminde mevcut sistemler yerini yeni ürün gruplarına ve sistemlerine bırakıyor. Bu dönemde batarya sistemleri, yeni aktarma organları ve şanzıman sistemleri büyük bir hızla hayatımıza giriyor. Bu trendler hassas parça üretim kabiliyetine olan ihtiyacı artırıyor. Bu kapsamda biz de pazarın yeni talepleri doğrultusunda ürün gamımızda değişikliğe giderek ve üretim kabiliyetlerimizi geliştirerek pandemi dönemini fırsata çevirdik, müşterilerimizin elektrifikasyon ve hibrit araç projelerinden yeni işler aldık. Hassas parça yetkinliğimizi aktarma organları ve şanzıman ürünlerinde kullanmaya başladık. Ürün profili olarak niş bir iş yapıyoruz ve mikron düzeyinde üretim yapabilen bir firma olduğumuz için müşterilerimizin çözüm aradığı zor parçalarda çözüm ortağı oluyoruz. Makine parkımız da hızlı hareket etmeye çok uygun ve bu sayede yeni ürün gruplarına çok hızlı adapte olabiliyoruz. Bu yetkinliklerimiz ile, ikisi ana sanayi olmak üzere hizmet verdiğimiz global firma sayısını 2021 yılında 17’ye çıkardık” dedi.

Teknolojik yatırımlara ara vermedi

Yakıt sistemleri üretiminin toplam üretim hacmi içindeki payının geçmişte yüzde 99 olduğunu belirten Uysal, önümüzdeki yıl ise yakıt sistemleri oranının yüzde 70 olmasını beklediklerini kaydetti. Üretimlerinin yüzde 80’ini doğrudan ihraç ettiklerini belirten Alper Uysal, iç pazara verdikleri ürünlerin de dolaylı olarak ihraç edildiğini dile getirdi. 500 çalışanla yılda 180 milyon adet parça ürettiklerini belirten Uysal, yapılan yeni yatırımlarla toplam üretim alanının 15 bin metrekareye ulaştığını aktardı. Teknolojik yatırımlarını pandemi sürecinde de sürdürdüklerini dile getiren Uysal, “Hedefimiz firmamıza yeni trendler doğrultusunda katma değeri yüksek ürünler kazandırmak, inovatif, farklı ürün gruplarına odaklanacağımız projelerle sahip olduğumuz “know-how”ı geliştirmek ve tasarlayacağımız rekabetçi üretim süreçleri ile bugün olduğu gibi gelecekte de sürdürülebilir başarı elde etmektir. Öte yandan pandemi dönemi lokale en yakın yerden tedarik etme eğilimini artırdı. Tedarik zincirinin önem kazandığı bu dönemde Türkiye, fiyat, performans ve kalite sistemi ile öne çıkıyor. Türkiye otomotiv yan sanayisi orta vadede bu trendlerden avantaj elde edecektir. Bizim de firma olarak yaptığımız niş üretim ve sahip olduğumuz yetkinliklerimizle bu süreçten kazançlı çıkacağımızı öngörüyorum” diye konuştu.