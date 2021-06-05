Doğubank’ta başladı, Çinli devi üretime ikna etti

Çiğdem Yücesoy SUBAŞI

Global aksesuar üreticisi Çinli Mcdodo, Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü yapmak üzere çalışmalara başladı. Global devi Türkiye’de üretim hamlesine ikna eden ise distribütörü oldu.

İstanbul’da ticaretin kalbinin attığı Doğubank’ta telefon aksesuarları satarken Mcdodo’nun Türkiye distribütörü olan Mehmet Uçurum, her yıl 3-4 kat artan satışlar ile Çinli firmayı, bölgede yeni bir strateji çizmeye ikna etti.

Araç içi aksesuar, kablo, kılıf, şarj adaptörü, powerbank gibi işlevsel ürünleri bulunan global devin üretimi planları içine aldığını söyleyen söyleyen Mehmet Uçurum, “Mcdodo, satışların her yıl katlanarak artmasından çok memnun. 3 yıl önce 3 milyon TL olan satışımız, geçen yıl 20 milyon TL’ye yaklaştı. Bu yılı daha da üstünde kapatacağız” diye konuştu.

4 kat büyüdü

Türkiye dışında çevre ülkelerden de talep aldıklarını söyleyen Uçurum, ihracata başladıklarını belirterek şunları söyledi: “Talebi görünce ihracat da yapmaya başladık. Mcdodo, Türkiye’de gösterdiğimiz bu performans karşısında şaşkın. Bu büyüme karşısında sadece distribütörlük olarak yürüyen işi büyütme kararı aldı. İhracatın da her geçen gün artması ile üretim aşaması için harekete geçtik. Türkiye pazarını çok önemsiyorlar. Bu yıl eylül ayında düzenlenecek Mobilfest’e katılım için önemli bir bütçe ayırdılar. Dünya devi cep telefon markaları ile yan yana olacağız. Türkiye’yi bölgenin üretim ve ihracat üssü yapmak istiyor.”

Elektronikten aksesuara yöneldi

2003 yılında ticaret hayatına başlayan Uçurum, yurtdışından elektronik ürünler getirerek Doğubank’taki mağazasında satmaya başladı. O dönemde bir Güney Kore markasının dağıtımını yaptıklarını söyleyen Uçurum, distribütörlükle birlikte ithalata başladıklarını vurguladı. 2007’ye kadar Doğubank’ta faaliyetlerini sürdüren Uçurum, elektronik sektöründe kâr marjının daralmasıyla aksesuara yönelerek önemli bir adım attıklarını sözlerine ekledi. “Elektronik eşyada üretim hızı ve yeni bir teknoloji geliştirmek uzun zaman alıyordu” diyen Uçurum sözlerine şöyle devam etti: “Sektörde doyma noktası gerçekleşince büyüme zor olacaktı. Bu durum bizi mobil aksesuar pazarına yöneltti. 2013 yılında mobil aksesuara ağırlık verdik. O yıllarda Mcdodo’dan ürün alıyorduk ama distribütör değildik. Ürünleri de bu kadar geniş bir yelpazede değildi. Mcdodo bu dönemden itibaren hızlı bir büyüme trendine girdi. Ürünleri dünyanın dört bir yanına satılmaya başlandı. Biz de Türkiye distribütörlüğünü aldık. Marka globalde büyüdükçe, Türkiye ayağı da büyük bir sıçrama yaşadı.”

Teknoloji transferi

Üretime yönelik çalışmalarını sürdüren Mcdodo Türkiye’nin hedefinde kapsamlı bir tesis kurmak var. Yurtdışından gelen parçaların bir araya getirildiği bir tesis olmayacağını söyleyen Uçurum, “Her şeyi sıfırdan üreteceğiz. Teknolojiyi ve altyapıyı da Türkiye’ye transfer edeceğiz. Hızlı şarj gibi aksesuarlar aynı cep telefonları gibi yüksek teknoloji içeren üretimlere sahip. Amacımız bu yüksek teknolojiyi sağlayacak üretimin altyapısını oluşturmak” diye konuştu.

Memleketi Kayseri’de tesis kuracak

Uçurum, memleketi olan Kayseri’de kurmayı planladığı fabrikayı kademeli olarak büyütecek. 1 milyon dolar başlangıç yatırımı ile ilk adım atılacak. Sonrasında kademeli olarak üretim de yatırım da artırılacak. “İlk etapta Türkiye pazarındaki payımızı artıracağız” diyen Uçurum, yurtdışını da devreye alacaklarını söylüyor ve ekliyor: “Halihazırda satış yaptığımız Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelere ihracat yapmayı planlıyoruz. Lojistik avantajlar sebebiyle de bu ülkelere yüklü ihracatlar yapmayı hedefliyoruz. İstihdam olarak da ilk etapta 50-100 arası bir çalışan sayısıyla başlayıp, üretim bantlarının artışına göre sayıyı artıracağız.”

Aksesuarlar tüm telefonlarla uyumlu

Çin merkezli global mobil aksesuar üreticisi Mcdodo, 2013’te kuruldu ve 2015’te Çinli telefon üreticisi Meizu Mobile’ın resmi aksesuar üreticisi oldu. Yüksek teknolojili ve kaliteli şarj kabloları, powerbanklar ve kablosuz cihaz üretimi yapan şirketin yaklaşık 700 adetlik bir ürün portföyü var.



Mcdodo’nun piyasada satışı yapılan tüm akıllı telefon markalarıyla uyumlu aksesuar ürettiğini söyleyen Uçurum, “Sadece ekran koruyucu ve kılıf anlamında çok geniş olmayan bir ürün portföyümüz var. Ancak araç içi aksesuarlardan, şarj kabloları ve adaptörlere ve kulaklıklara kadar her markaya uyan ürün seçeneklerimiz var. Özellikle yeni nesil hızlı şarj adaptörleri ve kablolar konusunda da iddialı bir markayız” diye konuştu.

