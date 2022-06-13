Doğuş, çayda verimi yüzde 55 artırdı

Mehmet Hanifi GÜLEL / RİZE

Sürdürülebilir çay tarımı doğrultusunda toprak sağlığının korunması amacıyla Doğuş Çay ve TEMA Vakfı’nın iş birliği ile çayda verim artışı sağlandı. 2016 yılında Rize’de başlatılan ‘Her Dem Toprak İçin’ projesinde 2021’de üçüncü etap çalışmalarıyla, yüzde 38 olan çaydaki verim artışı yüzde 55’e yükseldi. Üçüncü etap çalışmaları bu yıl sonuna kadar devam edecek. Öte yandan çay topraklarındaki asitleşme sorunu hakkında sosyal paydaşlara yönelik farkındalık çalışmaları ile Trabzon ve Artvin’de hayata geçirilen örnek bahçeleri yaygınlaştırılması hedefleniyor.

TEMA Vakfı ile birlikte hayata geçirdikleri ‘Her Dem Toprak İçin’ projesiyle tüm Türkiye’de farkındalık sağladıklarını ifade eden Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, Rize dışındaki illerde de uygulamaların artırılması, çay tarımının etkin ve verimli şekilde yapılabilmesi en önemli önceliklerimiz arasında olduğunu söyledi.

Bu yıl 6’ncı yılını dolduran projesiyle temel amaçlarının tüm kişi ve kuruluşlarda, üretici ve tüketicilerde farkındalık sağlamak olduğunu vurguladı. “Bu farkındalığı ve dolayısıyla toprak verimliliğini daha da artırmak en büyük hedeflerimizden biri” diyen Harika Karakan Batallı, şöyle devam etti: “Kimyasal gübre kullanmadan, toprak dostu uygulamalar ile verimliliği artırmayı hedeflediğimiz projemizin ilk iki yılını içeren birinci etabı, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla geçti. İkinci etabın sonunda 2020 yılında yüzde 38’e çıkardığımız çaydaki verim artışı bugün itibarıyla yüzde 55’e kadar yükselmiş durumda. Bu yıl içinde Rize dışındaki illerde de örnek uygulamaları olabildiğince artırmayı hedefliyoruz.”

Doğuş Çay’ın dökme çay ile başlayan yolculuğunun, yıllar içinde poşet çay, yeşil çay ve meyve çaylarıyla genişleyen ürün gamıyla devam ettiğini anlatan Harika Karakan Batallı, “Faaliyet alanımızı farklı kategorilere giriş yaparak genişlettik. Bugün Türkiye geneline yayılmış 11 üretim tesisiyle çay, şeker, salça, içecek (soğuk çay ve limonata) ve cips sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Yüzde 100 yerli sermayeli ve büyüyen bir şirket olarak, Türkiye genelinde 70 bin çiftçiyle çalışıyoruz. 2021’de Doğuş Çay olarak 160 bin ton yaş çay, 975 bin ton şekerpancarı, 60 bin ton patates, 50 bin ton domates, 15 bin ton mısır alımı gerçekleştirdik. Doğuş Çay ailesi olarak çıktığımız yolda üreticilerimizi sürekli destekliyoruz, hep yanlarında yer alıyoruz. Tüm bu yatırımlarımız ve çalışmalarımız sonucunda da Türkiye’nin bir numaralı tarım markası olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Projemizin en önemli bileşeni kadınlar”

‘Her Dem Toprak İçin’ projesinin ilk 2 etabında verilen eğitimlerle 1.200 üreticiye ulaştıklarını, üçüncü etapta 130 üreticiyi daha projeye dahil ettiklerini kaydeden TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Projemizin en önemli bileşenlerinden biri daima kadınlar oldu. Kadınlara yönelik eğitim çalışmalarımıza; projenin ilk iki etabında 450, üçüncü etabında da 200 olmak üzere toplam 650 kadın katılım sağladı. Çalışma yaptığımız yerlerde üreticilerin çay bahçelerinin toprak analizini yaptırıyor ve analiz sonuçlarına göre onlara tavsiyelerde bulunuyoruz” diye konuştu.