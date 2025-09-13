Doğuş Çay’dan dev yatırım: 3. cips fabrikası Bursa’da açıldı

Türkiye’nin en büyük özel sektör çay üreticisi olan Doğuş Çay, farklı gıda kategorilerinde sürdürdüğü yatırımlarına bir yenisini ekledi. Şirket, 40 milyon dolarlık yatırımla 3’üncü cips fabrikasını Bursa Karacabey’de faaliyete geçirdi.

Kapasite yüzde 62 arttı

Patos, Cipso, Çerezos ve Chips Master markalarıyla cips üretimi yapan Doğuş Çay, İstanbul Pendik ve Aksaray’dan sonra Bursa’daki yeni tesisle birlikte toplam cips üretim kapasitesini yüzde 62 artırdı. Böylece iç pazarda güçlü bir büyüme sağlanırken, ihracat pazarlarında da önemli bir avantaj elde edildi.

“Gençlerin ilgisi üretimi büyüttü”

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, özellikle gençlerin markalarına yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Cipso ve Patos markalarımızla Balkanlar’da ciddi pazar payına sahibiz, Avrupa’dan da yoğun talep alıyoruz. Yatırımlarımızla yerli üretimi güçlendiriyor, yabancı markalarla rekabette fark yaratıyoruz” dedi.

1.700 kişilik istihdam

Yeni fabrikanın devreye alınmasıyla Doğuş Çay’ın cips segmentindeki toplam istihdamı 1.700 kişiye ulaştı. Bursa Karacabey’deki tesiste ise yaklaşık 351 kişi, bunun yarısı kadın çalışan olmak üzere istihdam edildi. Batallı, yerli çiftçilerden alınan patates ve mısırın da bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.

Yapay zekâ destekli üretim

Yeni fabrikanın otomasyon ve yapay zekâ destekli uygulamalarla üretim verimliliğini artırdığını aktaran Batallı, “Akıllı depo ve robot odaklı projelerimizle el değmeden üretim gerçekleştiriyoruz. Sürekli iyileştirme felsefemizle ürün güvenliği, kalite ve sürdürülebilir başarımızı en üst düzeye çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.