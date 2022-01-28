Doğuş ile Getir gayrimenkul satışı için yeniden masada

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Getir'in talebi üzerine ilgili gayrimenkullerin satışı için yeniden görüşmelerin başladığını duyurdu.

Taraflar arasında süren görüşmelerin 24 Ocak'ta KAP'a yapılan bildirimle sonlandırıldığı duyurulmuştu.

Doğuş tarafından KAP'ya yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

07.09.2021 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması ile, Şirketimiz portföyünde yer alan Doğuş Center Etiler gayrimenkulünde, kiracı olarak bulunan GETİR PERAKENDE LOJİSTİK A.Ş.'nin ("Getir") talebi üzerine, tapunun İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 593 ada 53 no.lu Parselde bulunan Doğuş Center Etiler binasındaki; 1, 16, 17, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 no.lu bağımsız bölümlerin (47 adet) tamamının satışı hususunda Getir ile görüşmelere başlandığı kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bu defa alıcı taraf olan Getir'in talebi doğrultusunda satışa ilişkin görüşmelerin yeniden başlatılmasına karar verilmiştir.