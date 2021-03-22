Doğuş İnşaat, Ukrayna projesi için Workindo ile anlaştı

İnşaat sektörünün pazaryeri ve online kariyer platformu Workindo.com, Ukrayna'nın en önemli projelerinden olan ve Kremençuk şehrinde Doğuş İnşaat tarafından inşa edilecek karayolu köprüsüne aynı şehirde yaşayan yerli iş gücünden faydalanarak 1000 kişilik insan kaynağı desteği verecek.

Firma, Workindo.com üzerinden çevirmen, HSE mühendisi, teknik ofis müdürü, teknik ressam, dizayn mühendisi gibi birçok branş için Kremençuk’ta yaşayan ve köprünün inşasında görev alacak personel ilanı verdi.

Toplam 2 km uzunluğundaki karayolu köprü projesiyle, Kremençuk Bölgesi’ne 720 m uzunluğunda bir adet eğik askı köprü ve yaklaşım viyadükleri kazandırılmış olacak. Yeni Kremençuk Köprüsü, Doğuş İnşaat’ın Ukrayna’da gerçekleştirdiği; Dinyeper Demiryolu ve Otoyol Köprüsü, Borispol Uluslararası Havalimanı, Zaporizhzhya Leftbank Atıksu Arıtma Tesisi’ne yönelik çalışmalarının ardından dördüncü büyük proje konumunda.

“İş gücünü projenin olduğu yerden sağlıyoruz”

Böyle bir projede Doğuş İnşaat ile işbirliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Workindo.com CEO’su Erhan Kocabaş, “Öncelikle Doğuş İnşaat’ı böylesine önemli bir projeye imza atacak olmalarından dolayı tebrik ediyorum. İnşaat ve müteahhitlik sektöründe gerçekleştirdikleri altyapı ve üstyapı projeleriyle dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Doğuş İnşaat’ın bu projede insan kaynağı desteği için bizimle işbirliği yapmak istemesi bizi çok heyecanlandırdı. Rusya ve Rusça konuşulan pazarlara girme stratejimiz doğrultusunda bu projenin bize çok katkıları olacağını düşünüyorum" dedi.

Workindo, bu projede Ukrayna’daki iş gücünden faydalanarak insan kaynağı bulacak. Ukraynalı hatta Kremençuk’ta yaşayanları bu projede çalışmak için yönlendireceklerini belirten Kocabaş, "Hakim olduğumuz coğrafyalarda projenin yapıldığı bölgelerden insan kaynağı sağlayabiliyoruz ve o bölgede yaşayanlara istihdam yolu açıyoruz. Bu çok önemli bir nokta ve kısa zamanda kat ettiğimiz mesafe bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

Bu yıl global alanda ve Türkiye’de yapılacak birçok yeni projede çeşitli işbirlikleri yaparak Workindo’nun sektörde referans noktası olması için çalışacaklarını sözlerine ekleyen Kocabaş, disiplinli bir ekip çalışmasıyla hedeflerini gerçekleştireceklerini belirtti.