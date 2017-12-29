Doğuş Oto, Mısır'daki şirketini kapattı
Doğuş Oto, 11 yıl önce Mısır'da kurduğu ve faaliyetleri daha önce durdurulan bağlı ortaklığını tasfiye etti.
Doğuş Oto, 2006 yılında Mısır'da kurduğu şirketi tasfiye etti.
Konuya ilişkin şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti'nde kurulu, faaliyeti durdurulmuş olan bağlı ortaklıklarımız 'Doğuş Auto Misr for Trading and Manufacturing Vehicles Joint Stock Company' ve 'D-Automotive Limited Liability Company' tasfiye edilmiştir" ifadesine yer verildi.
Şirket, 2010 yılında da Mısır'daki Volkswagen hafif ticari araç showroomunu tasfiye etmişti.
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, konuya ilişkin o dönem yaptığı açıklamada, "Mısır'a ilk girdiğimiz zaman hedeflerimiz farklıydı. Volkswagen markasını Kuzey Afrika bölgesine taşımak istiyorduk. Ancak hedefler tutmadı. VW binek otomobilin distribütörünün farklı olması, iş yapmamızı engelledi" şeklinde konuşmuştu.