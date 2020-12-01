Doğuş Otomotiv’de görev değişikliği

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel oldu. 2018 yılından bu yana Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü olarak görev yapan Senyücel, aynı zamanda Scania Genel Müdürlüğü görevini de üstlenecek.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre Senyücel, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren görevi İlhami Eksin’den devralacak. 2013 yılından bu yana Scania Genel Müdürü olarak görev yapan İlhami Eksin ise, Doğuş Grubu’nun satın alma şirketi D-Serve’in CEO’su olarak kariyerine devam edecek.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Tolga Senyücel, lisansüstü eğitimini National University San Diego / California'da tamamladı. 1999 yılında Doğuş Grubu'na katılan Senyücel, 2004-2013 yılları arasında Scania Genel Müdürü olarak görev yaptı.2013 yılından itibaren Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (Skoda) Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Senyücel 2018 yılı Şubat ayından bu yana Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü olarak görevini sürdürüyor.