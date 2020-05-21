Doğuş, Volkswagen ticaride de süresiz distribütor
Doğuş Otomotiv , Volkswagen markalı ticari araç distribütorlük sözleşmesini süresiz olarak yeniledi. Binek araçların sözleşmesi geçen yıl süresiz olarak yenilemişti.
Volkswagen grubuna bağlı birçok markanın distribütörü olan Doğuş Otomotiv , Volkswagen markalı ticari araç distribütorlük sözleşmesini süresiz olarak yeniledi.
Açıklamayı dün akşam KAP'a yapan Doğuş Otomotiv, geçen yıl da Volkswagen markalı binek araçların sözleşmesini süresiz olarak yenilemişti.