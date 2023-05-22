Doğuştan elektrikli otobüs e-ATA Romanya yolcusu
Geliştirdiği ürün ve teknolojilerle Avrupa’da tercih edilen Karsan, kazandığı ihalelere bir yenisini daha ekledi. Karsan’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Romanya Chitila’da gerçekleştirilen 23 adetlik elektrikli araç ihalesini kazandı. İhale kapsamında Karsan, 10 adet e-ATAK (8 metre), 13 adet de e-ATA (12 metre) üretimi gerçekleştirerek Chitila bölge halkının kullanımına sunacak.
Karsan CEO’su Okan Baş, araçları bu yıl sonunda teslim etmeyi hedeflediklerini belirterek, “İhale kapsamında Chitila’ya elektrikli otobüslerimizle birlikte, hızlı ve yavaş olmak üzere toplam 28 adet şarj istasyonu da kuracağız. Böylece, Chitila şehrinin toplu taşıma sisteminin elektrikli dönüşümünü sağlayacağız" dedi.
12 boyutu ile hizmet
İhaleyle Karsan olarak e-ATA’nın 12 metrelik boyutu için ilk kez sözleşme imzaladıklarını aktaran Baş, “Bu ihaleyle birlikte, Romanya’da yollarda koşan 10 ve 18 metrelik e-ATA modelimizin, 12 metre boyutu ile hizmet vereceğimiz için ayrıca gururluyuz” diye konuştu.
Şarj istasyonları da kuracağız
Romanya’nın, Karsan’ın ana pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Baş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Distribütörümüz Anadolu Automobil Rom ile Romanya pazarında Karsan markası güçlenerek büyüyor. Bugün itibarıyla Romanya’da 175 adet elektrikli Karsan markalı araç hizmet veriyor. Son kazandığımız Chitila ihalesi ve teslim edeceğimiz mevcut siparişlerimizle birlikte sene sonunda ülkedeki araç parkımız 240 adede ulaşacak. İhale kapsamında şarj istasyonları da kuracağız. Bu sayede Chitila şehrinin toplu taşıma sisteminin elektrikli dönüşümünü de gerçekleştirmiş olacağız. Karsan olarak bir yandan hedef pazarlarımızdaki varlığımızı güçlendirirken diğer taraftan yeni giriş yaptığımız pazarlarda gelişimimizi hızlandırmaya devam edeceğiz.”