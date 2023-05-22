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Doğuştan elektrikli otobüs e-ATA Romanya yolcusu

Geliştirdiği ürün ve teknolojilerle Avrupa’da tercih edilen Karsan, kazandığı ihalelere bir yenisini daha ekledi. Karsan’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Romanya Chitila’da gerçekleştirilen 23 adetlik elektrikli araç ihalesini kazandı. İhale kapsamında Karsan, 10 adet e-ATAK (8 metre), 13 adet de e-ATA (12 metre) üretimi gerçekleştirerek Chitila bölge halkının kullanımına sunacak.

Haber Merkezi
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Karsan CE­O’su Okan Baş, araçları bu yıl sonunda teslim etmeyi hedef­lediklerini belirterek, “İhale kapsamında Chitila’ya elekt­rikli otobüslerimizle birlikte, hızlı ve yavaş olmak üzere top­lam 28 adet şarj istasyonu da kuracağız. Böylece, Chitila şeh­rinin toplu taşıma sisteminin elektrikli dönüşümünü sağla­yacağız" dedi.

12 boyutu ile hizmet

İhaleyle Karsan olarak e-A­TA’nın 12 metrelik boyutu için ilk kez sözleşme imzaladıkla­rını aktaran Baş, “Bu ihaleyle birlikte, Romanya’da yollarda koşan 10 ve 18 metrelik e-ATA modelimizin, 12 metre boyutu ile hizmet vereceğimiz için ay­rıca gururluyuz” diye konuştu.

Şarj istasyonları da kuracağız

Romanya’nın, Karsan’ın ana pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Baş, şu değerlen­dirmelerde bulundu: “Distri­bütörümüz Anadolu Automo­bil Rom ile Romanya pazarın­da Karsan markası güçlenerek büyüyor. Bugün itibarıyla Ro­manya’da 175 adet elektrikli Karsan markalı araç hizmet ve­riyor. Son kazandığımız Chiti­la ihalesi ve teslim edeceğimiz mevcut siparişlerimizle birlik­te sene sonunda ülkedeki araç parkımız 240 adede ulaşacak. İhale kapsamında şarj istas­yonları da kuracağız. Bu sayede Chitila şehrinin toplu taşıma sisteminin elektrikli dönüşü­münü de gerçekleştirmiş ola­cağız. Karsan olarak bir yandan hedef pazarlarımızdaki varlı­ğımızı güçlendirirken diğer ta­raftan yeni giriş yaptığımız pa­zarlarda gelişimimizi hızlan­dırmaya devam edeceğiz.”