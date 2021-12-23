Doğuş’un yeni hayali Parkorman

Yasemin SALİH

Doğuş Holding, bir dönem İstanbul’un etkinlik hayatının merkezinde olan ancak uzun süredir atıl durumda bırakılan Parkorman’ı yeniden kent hayatına kazandırmaya hazırlanıyor. Holding’in 70’inci yılında yeni planlarını gazetecilerle paylaşan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere, “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek İçin Her Gün Yeniden Doğuş mottosuyla çalışıyoruz. Karbon ayak izini azaltacak, gezegen ve toplumun iyiliğini düşünen projeleri odağımıza aldık. Bunun için de şehrin içinde, beş duyu organını aynı anda harekete geçirecek bir Parkorman hayal ettik” dedi.

2013’te ortak oldu

2000’lerin ilk yıllarında birçok etkinliğe ev sahipliği yapan ve birkaç kez el değiştiren Parkorman’la ilgili süreci anlatan Karadere, şu bilgileri verdi: “2010 yılında Serdar Bilgili’ye ait Ege Yapı çatısı altında olan Park Orman’a ortak olduk. 2019’da da tamamını devraldık. Sözleşmemiz üç yıllık ancak Orman Genel Müdürlüğü ile yeni yapılan sözleşmeye göre Parkorman içindeki tesisler ve kullanım alanlarının tadilat işleri tamamlanıp, onaylar alındıktan sonraki 16 yıl daha kullanım hakkı bizde olacak. 2039’a kadar burada İstanbul halkı için önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağız.”

Toplam 148 hektarlık alana sahip Parkorman’ın 85 hektarı kullanıma açık. İçinde 22 fonksiyonel yapı, 19 bin ağaç, endemik bitki türleri, yabani hayvanlar olan ormanın doğal yapısının izin verdiği ölçüde parklaşmaya gidileceğini söyleyen Nafiz Karadere, tek bir yeni kutu dahi yapmayacakları sözünü verdi.

2022 yazında açılacak

Nafiz Karadere’nin verdiği bilgilere göre Parkorman, rehabilitasyon tamamlandıkça parça parça halkın kullanımına açılacak. İlk etapta 2022 yazında alanın bir bölümünü açacaklarını söyleyen Karadere, “Burada küçük bir giriş ücreti olacak. O ücret de Orman Genel Müdürlüğü ve Parkorman’da çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yapmak kaydıyla sivil toplum kuruluşlarına aktarılacak” dedi.