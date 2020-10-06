Doka, e-ticaret üzerinden kalıp ve iskele sattı

06 Ekim 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Kalıp ve iskele sektöründe faaliyet gösteren Doka, 2018’den beri dijital teknolojilere yatırım yaptı. Dijital yatırımların pozitif geri dönüşlerini özellikle pandemi sürecinde almaya başladıklarını dile getiren Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, dijitalleşme çalışmaları ve Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Azerbaycan’da gerçekleştirdikleri büyük projelerin de etkisiyle bu sene Euro bazında çift haneli büyüme yakaladıklarını kaydetti. E-ticaret sitesiyle, internet üzerinden de müşterilerine hizmet veren ve kalıp firmaları içinde internet üzerinden satışa geçen ilk firma olduklarını belirten Özatay, “Kendimize ait online mağazamızda satışa başladık ve sitemize yoğun ilgi var. Şu an Türkiye’de kalıp ve iskele sektöründe online satış yapan ilk ve tek firmayız. Online satış mağazamız ciromuzda çift haneli rakamlara ulaşmak üzere. Yıl ortalamasında yüzde 10’a yaklaştı ve hızla büyümeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

Doka Kalıp, sektörünün yenilikçi şirketlerinden. Kalıp ve iskele ticareti yapan firma, son dönemde dijital teknolojilere yönelik yatırımlarının meyvesini pandemi döneminde almayı başardı. 2018’den beri dijital teknolojilere yatırım yaptıklarını dile getiren Özatay, dijitalleşme çalışmaları ve Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Azerbaycan’da gerçekleştirdikleri büyük projelerin de etkisiyle bu sene Euro bazında çift haneli büyüme yakaladıklarını kaydetti.

E-ticaret sitesiyle, internet üzerinden de müşterilerine hizmet veren ve kalıp firmaları içinde internet üzerinden satışa geçen ilk firma olduklarını belirten Özatay, “Kendimize ait online mağazamızda satışa başladık ve sitemize yoğun ilgi var. Şu an Türkiye’de kalıp ve iskele sektöründe online satış yapan ilk ve tek firmayız. Online satış mağazamız ciromuzda çift haneli rakamlara ulaşmak üzere. Yıl ortalamasında yüzde 10’a yaklaştı ve hızla büyümeye devam ediyor” dedi.

Concremote yazılımıyla hizmet üretiyor

Pandemi sürecinde şantiyelere giriş çıkışların kısıtlanmasına rağmen, şantiyelerde uzaktan kalıp eğitmenliği yapmaya devam edildiğini belirten Özatay, “VR sanal gözlük teknolojisiyle şantiyeye, Doka uzmanlarına her an uzaktan ulaşabilme imkânı sunarak, şantiyede duyulan ihtiyacı hızlıca giderdik ve işlerin aksamadan devam etmesini sağladık” dedi. Kalıbın söküm süresiyle ilgili de Concremote yazılımları ve cihazları aracılığıyla uzaktan hizmet verdiklerini aktaran Özatay, şöyle devam etti: “Concremote yazılımımız, betonda kalıp söküm sürelerinin belli aralıklara bağlı olarak değil, canlı ve dijital ölçümlerle belirlenmesi yoluyla şantiyelerde işin hızlandırılmasını sağlıyor” diye konuştu.

Önemli projelere kalıp ve koruma perdesi sunuyor



PANDEMİ sürecinde kamu yatırımlarına hız verildiğini ifade eden Özatay, iş gündemine ilişkin şu bilgileri verdi: “Şu an Kuzey Marmara Otoyolu’nun eksik kısımları tamamlanıyor, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu ve Akkuyu Nükleer Santrali projelerinin çalışmaları sürüyor. Kazakistan’da ise 6 pandemi hastanesinin yapımına başlanacak. Irak’ta konut ve AVM projeleri var. Azerbaycan’daki Port Bakü projesinin yapımı da devam ediyor. İstanbul Finans Merkezi’nde, Vakıfb ank ve Ziraat Bankası Genel Müdürlük binalarında da otomatik tırmanır kalıp ve koruma perdesiyle en hızlı ve en güvenli kalıp çözümlerimizle yer alıyoruz” diye konuştu.