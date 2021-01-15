Doka Kalıp, İstanbul Finans Merkezi’nde çözüm ortağı oldu

KÜBRA OĞURLU / KOCAELİ

Türkiye’nin sayılı projelerinde imzası bulunan, sektörünün köklü firmalarından Doka Kalıp, İstanbul’un küresel finans merkezi haline gelmesi için başlatılan İstanbul Finans Merkezi Projesi’nde, Ziraat Kulelerinin yapımında Kalyon İnşaat’ın çözüm ortağı oldu.

2 kuleden oluşan proje ile Ziraat Bankası’nın tarihi ve köklü mirasının yer aldığı güçlü bir kent simgesi hedefleniyor. Ziraat Kuleleri mimari projesi, en son teknikler kullanılarak ofis yapıları konusunda dünyaca ünlü Kohn Pedersen Fox Associates PC Mimarlık tarafından hazırlandı.

Projenin maksimum verim ve güvenlikle ilerleyebilmesi için çalışan Doka, projeye kalıp-iskele çözümlerinin yanı sıra, hızlı kurulum, kolay kullanım, yüksek iş güvenliği standartları ve mühendislik hizmetleriyle de teknik destek sağlıyor.

Geçen yıl 50 projede yer aldı

Yurt içinde ve yurtdışında çeşitli projelerde çözüm ortağı olduklarını aktaran Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, “2020 yılına baktığımızda yaklaşık 50 projede yer alıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu ve Akkuyu Nükleer Santrali bunlar arasında. Yeni hastane yatırımları da tamamlandı. Kazakistan’da yapımı devam eden pandemi hastanesi ve otel şantiyelerin de çözüm ortağıyız. Bağdat’ta iki tane çok büyük şantiyemiz var, ilki 350 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Bağdat Mall Alışveriş Merkezi, diğeri ise Irak Merkez Bankası projesi. Özgüven İnşaat tarafından yapımına devam edilen, Tüm Orta Asya’nın en yüksek binası olan Özbekistan’daki Nest One Tower projesinde, otomatik tırmanır kalıp sistemimiz ile yer alıyoruz. Azerbaycan’da ise, Port Bakü Faz 2’nin yapımında görev alıyoruz. Türkiye’nin ve çevre ülkelerin en prestijli projelerinde çözüm ortağı olarak sorumluluk üstlenmek bizlere daha iyisini başarmak için motivasyon kaynağı oluyor.” diye konuştu.

Ziraat Kuleleri Projesi, 40 ve 46 katlı 2 kuleden oluşuyor

İstanbul Finans Merkezi Projesi’nde sorumluluk üstlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Ender Özatay, “Proje 27 bin 195 metrekare alanlı arsa üzerine inşa edilen 7 kat bodrum, 8 kat podyum (ticari ve ortak alan) ile podyum üzerinde yükselen 32 ve 38 katlı 2 kuleden oluşuyor. Toplam inşaat alanı 431 bin 041 metrekare. Ziraat Kuleleri Projesinde LEED Gold Sertifikası standartları paralelinde geliştirilen, etkinlik ve aktivitelere uygun atrium alanı ile birlikte özel tasarlanmış taş kaplamalı bir oditoryum bulunuyor. Podyum katlarda ticari ve sosyal alanlar bulunuyor. Finans Merkezi’nde yer alan Ziraat Kuleleri Projesi ile Ziraat Bankası’nın tarihi ve köklü mirasının yer aldığı güçlü bir kent simgesi hedefleniyor.” açıklamasını yaptı.

Ziraat Kuleleri Projesi’nde bulunan iki bloğun çekirdeğinde, Doka’nın Otomatik Tırmanır Kalıp Xclimb 60 sistemi kullanıldığını belirten Özatay, “Bina çekirdek perdelerinde kullanılan Otomatik Tırmanır Kalıp Xclimb 60 sistemi, kalıp işlerinin hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu sistem sayesinde projede işçilik süreleri azalırken, ayrıca bir katın tamamlanma süresinde de hızlanma sağlandı.” dedi.

Kulelerde işçilerin güvenliğini özel perde sistemi ile sağlıyor

Projede bulunan iki blokta da Koruma Perdesi Xclimb 60 sistemi kullanıldığı bilgisini veren Ender Özatay, “Bu sistem, ilk katlarda daralan, daha sonra da bina yükseldikçe dışa doğru büyüyerek açılan vazo şekline benzer bina geometrisine uygun olarak dizayn edildi. Bu sistem, hava şartlarından ve vinç kullanımından bağımsız, tamamen hidrolik olarak tüm bina boyunca tırmanabiliyor. Her iki blokta da paneller, bina yapısına paralel olarak eğimli tırmanıyor ve çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı oluşturuyor.” diye konuştu.

Hidrolik tırmanır Xclimb 60 Koruma Perdesi panellerinin, bina büyüdükçe/yükseldikçe onunla beraber büyüyebilecek şekilde teleskopik olarak dizayn edildikleri için, bu sayede tüm bina boyunca boşluksuz ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturularak tam bir koruma sağlandığını kaydeden Özatay, şunları söyledi: “Projede kullanılan özel döşeme mesnetleri sayesinde bina geometrisinden dolayı döşemede oluşan ve sürekli yer değiştiren boşluklardan etkilenmeden sistemin kesintisiz hidrolik olarak tırmanması sağlanıyor. Ayrıca bina geometrisine adapte edilmiş eğime uyumlu yükleme platformları ile güvenli ve hızlı yük taşıma olanağı bulunuyor. Bina kat bahçelerinin bulunduğu bölümde oluşan büyük boşluğun kapatılması için geniş açıklık geçilme imkanı sağlayan geçirimli Xbright paneli kullanılarak bunun sayesinde bu açıklıkta boşluksuz, tam kapama gerçekleştirildi. Proje genelinde her iki kulenin kolon ve perdeleri için Framax Xlife Sistemi kullanıldı.”

Özatay, ayrıca kuleler yükseldikçe daralan ve kısmen eğimli olan dairesel kolonlar için Column Formwork RS sistemi, proje genelinde tüm döşemeler için D2 Sistem ağır yük döşeme iskelesi sistemi kullanıldığını aktardı.