Doka Kültür ve Yaşam Akademisi, yeni konularla eğitimlerine devam ediyor

Bir sivil toplum hareketi olarak Belkıs Dorum tarafından kurulan Doka Kültür ve Yaşam Akademisi, alanında önde gelen profesyonel eğitmenlerin öncülüğünde sanat ve siyaset tarihinden blockchain ve metaverse konularına kadar eğitim, seminer ve atölye çalışmalarına devam ediyor.

Kuruluşundan bu yana 10 farklı konuda gerçekleştirdiği eğitimlerle 250 kişiye ulaşan Doka Kültür ve Yaşam Akademisi’nde mart ayında Serhan Bali ile ‘Klasik Müzik-Barok Dönem’, Sinem Gönç ile ‘blockchain’, ‘metaverse’ ve ‘NFT’, Taner Bozkurt ile ‘Teknik Analiz’ ve daha pek çok konu yeni eğitim programlarıyla ele alınacak.

Mimari ve resimdeki Barok Dönem unsurlarının aynı dönemin müziğine yansıma şekillerini ve müzikte bu yıllarda ortaya çıkan türleri inceleyecek olan Serhan Bali’nin eğitimi Mart ayı boyunca her Pazartesi günü 11.30-13.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Dijital dönüşümü merkeze alan Sinem Gönç ise ‘Yeni Dünya Düzeni’ ve ‘Blockchain, Blockchain Üzerindeki Ödül ‘Kriptoparalar’, NFT Nedir? Blockchain ve Sanat, Metaverse ve Blockchain konularını ele alacak. Sinem Gönç’ün anlatımıyla gerçekleştirilecek eğitimler, 10 Mart’tan itibaren her Perşembe online olarak düzenlenecek.

Doç. Dr. Sevtap Demirci’nin ‘Türkiye Siyasal Hayatı’ başlıklı eğitimi Mart ayı boyunca her Perşembe 20.30-22.30, ‘Lozan’ eğitimi ise Mart ayı boyunca her Pazartesi 20.30-22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Yunan Uygarlığı’nı işleyecek olan Feride Çelik de Sanat ve Mitoloji’den Avrupa Sanatındaki Ressamlar, Hayatları ve Sırları’na, Türk Sanat Tarihi’nden Tablo Okumaları’na kadar pek çok konuyu ele alacak. Feride Çelik’in anlatımıyla ‘Sanat Tarihi Okulu’ seminerleri her Çarşamba 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.