Döksan Döküm’ü YK Yatırım Holding satın alıyor

KERİM ÜLKER

Türkiye’nin en önemli döküm şirketlerinden Döksan, satılıyor. Döksan Basınçlı Döküm şirketini İstanbul merkezli YK Yatırım Holding alıyor. Anlaşma tamamlanırsa Kocaeli'de üretim yapan Olgun Ailesi’ne ait Döksan’ın tamamı, YK Yatırım Holding bünyesine geçecek.

Döksan’ın temeli Yıldız Teknik Üniversitesi’nde makine mühendisliği öğrencisi Esat Olgun’un 1976 otomotiv yan sanayi işine girmesiyle başlıyor.

2 bin 500 çalışanı var

1988 yılından itibaren alüminyum yüksek basınçlı döküm alanında faaliyet gösteren şirket, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 7 bin 500 metrekarelik alana sahip tesiste üretim yapıyor.

1996 yılında kurulan YK Holding ise USS, USS Lojistik, JobCount, Kigdaş, MyTedarik, ByPet Petrol’den şirketlerden oluşuyor. YK Holding’in 7 Bölge müdürlüğü, 2 bin 500’ü aşkın çalışanı var.