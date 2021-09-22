Döktaş, Orhangazi tesisini büyütüyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Şirketten Kamuyu Aydınlatma Plaformu’na (KAP) yapılan açıklamada: “Şirketimiz, Orhangazi Demir Döküm tesislerinde katma değerli işlenmiş döküm parça kapasitesini artırmak için mevcut işleme tesisi binasına ek yeni bina yatırımı yapma kararı almış, yapı ruhsatı müracaatı ile ilgili doküman ve projeleri 03 Eylül 2021 tarihi itibariyle Orhangazi Belediyesi’ne teslim ederek ruhsat alınması sürecini başlatmıştır. Yapılması hedeflenen yeni işleme tesisi binasının kapalı alanının yaklaşık olarak 18 bin metrekarelik olması planlanmaktadır” denildi.

Çelik Holding’in sahip olduğu Döktaş halka açık bir şirket. 98 bini kapalı toplam 290 bin metrekarelik alanda üretim yapılan Orhangazi tesisinde bin 877 kişi istihdam ediliyor. Türkiye’de sektöründe önemli firmalar arasında yer alan Döktaş, Avrupa’nın 5’inci büyük döküm tesisi. Otomotiv, ağır ticari araçlar, iş ve tarım makinaları ve makina imalatı sektörünün önemli tedarikçilerden biri olan firmanın pik ve sfero döküm ve işlemeli parça imalatı yapılan Bursa Orhangazi Demir Döküm Tesisleri yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip. 1973 yılında Orhangazi’de Koç Holding bünyesinde kurulan şirket, Aralık 2006 yılında Finlandiya Merkezli Componenta Corporation satılmış, 29 Eylül 2017 itibariyle şirket hisseleri özel amaçlı kurulan Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmiş, 29 Haziran 2018 tarihinde ise şirket Çelik Holding bünyesine katılmıştı. Şirketin faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre Orhangazi Demir Döküm tesislerinin satış cirosu yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 146 artış göstererek 918 milyon lira olarak gerçekleşirken, 65 bin tonluk üretim yapıldı.